Sky ordina Diavoli, nuova serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Continuano gli sforzi di Sky per elevare la fiction italiana. Dopo gli straordinari successi di Gomorra: La serie e The Young Pope, e in attesa di ZeroZeroZero, la piattaforma satellitare ordina Diavoli, nuova serie tv con la star internazionale Patrick Dempsey, famosa per il ruolo del Dott. Stranamore in Grey's Anatomy, e l'attore italiano in rapida ascesa Alessandro Borghi, visto recentemente in Suburra, nelle vesti di protagonisti.

Basato sull'omonimo romanzo di successo di Guido Maria Brera, soprannominato il "mago della finanza" italiano, il thriller di 10 episodi è ambientato negli uffici londinesi di una grande banca statunitense, dove lo spietato responsabile della direzione trading, l'italiano Massimo Ruggero (Borghi), è stato accolto e presentato al mondo della finanza da Dominic Morgan (Dempsey), l'amministratore delegato della banca. Quando Ruggero finisce con l'essere coinvolto in una guerra finanziaria intercontinentale che fa tremare l'Europa, deve decidere se allearsi con il suo mentore o combatterlo.

Le riprese, il cui avvio è previsto per il mese prossimo, si divideranno tra Londra e Roma. Il resto del cast include Laia Costa (Victoria), Malachi Kirby (Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry, Harry Michell (Chubby Funny) e Sallie Harmsen (Blade Runner 2049). Brera contribuirà alla stesura delle sceneggiature, mentre Nick Hurran (Sherlock) e Jan Michelini (Don Matteo) ne saranno i registi.

In un comunicato, il presidente della divisione produzioni originali di Sky Italia Nils Hartmann definisce la serie "un progetto ambizioso che segna il debutto di Sky Italia in un genere, il thriller finanziario, che è stato poco esplorato in Italia, e inaugura la collaborazione con [la casa di produzione] Lux Vide, un brand di grandi successi italiani e internazionali".