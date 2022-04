Sissi: Ci sarà una seconda stagione!

News Serie TV

La serie in costume con Dominique Devenport e Jannik Schümann rinnovata per un secondo ciclo di episodi.

Buone notizie per quei tanti che lo scorso inverno si sono appassionati al racconto di Sissi. La rete tedesca RTL e la società di produzione Beta Film hanno rinnovato per una seconda stagione la serie in costume basata sulla storia vera dell'amore reale tra Elisabetta di Baviera e l'imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe I d'Austria, riportati alla vita dagli attori Dominique Devenport e Jannik Schümann.

L'ordine di una seconda stagione segue il successo internazionale del ciclo inaugurale lungo 6 episodi, in Italia proposto da Canale 5 e ora disponibile in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. La serie ripercorre la storia dell'iconica principessa dalla bellezza leggendaria - da tutti soprannominata Sissi - da adolescente spensierata a imperatrice d'Austria-Ungheria. Innamoratasi perdutamente di un uomo potente, Sissi accetta la sfida, e da maschiaccio si trasforma, per amore, in una donna sicura di sé, capace di scelte difficili e di ricoprire il ruolo di imperatrice, anche se, quando arriva alla corte degli Asburgo a Vienna, si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola.

Le riprese dei nuovi episodi cominceranno la prossima settimana, mentre l'arrivo in tv è previsto per la fine dell'anno in Germania.