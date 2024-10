Silo: Il trailer ufficiale italiano della seconda stagione anticipa l'inizio di una nuova rivolta

News Serie TV

I nuovi episodi della serie basata sui popolari romanzi della Trilogia del Silo scritti da Hugh Howey arriveranno su Apple TV+ a partire dal 15 novembre.

La rivoluzione è appena all'inizio. Silo, la serie di fantascienza che sta portando su Apple TV+ l'avvincente storia tratta dai romanzi della Trilogia del Silo scritti da Hugh Howey, arriverà in streaming il prossimo 15 novembre con il primo episodio dei dieci totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 17 gennaio 2025. Il servizio di video in streaming ha diffuso oggi il trailer ufficiale italiano che potete vedere qui sotto e che ci dà un'idea di ciò che vedremo nei nuovi episodi: prima di tutto la ribellione, ormai non più nell'ombra di Juliette (Rebecca Ferguson).

Silo 2: Trailer ITA: Stagione 2: Il trailer italiano ufficiale della serie di Apple TV+ - HD

Silo: La trama e il cast della seconda stagione

Creata dallo sceneggiatore nominato agli Emmy Graham Yost, che ricopre anche il ruolo di showrunner, Silo racconta la storia degli ultimi diecimila abitanti della Terra, la cui casa posta un miglio sottoterra li protegge dal mondo esterno, tossico e mortale. Tuttavia, nessuno sa quando o perché il silo sia stato costruito e chi cerca di scoprirlo va incontro a conseguenze fatali. L'ingegnere Juliette che cerca risposte sull'omicidio di una persona cara e si imbatte in un mistero molto più intricato di quanto avrebbe mai potuto immaginare, portandola a scoprire che, se le bugie non ti uccidono, lo farà la verità. Oltre a Ferguson, Common e Zahn, la seconda stagione vede protagonisti Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen.

Le anticipazioni

Interessante aggiunta al cast della seconda stagione è Steve Zahn (The White Lotus) che interpreterà Solo, un personaggio chiave della seconda metà del primo libro della trilogia di Howey. Lo vediamo negli ultimi secondi del trailer interagire con Juliette e la loro conversazione non sembra delle più rassicuranti. La prima stagione di Silo non copre nemmeno la metà del primo libro di Howey, Wool. Perciò ci sarà ancora molto da esplorare. Parti significative del secondo romanzo, Shift , sono invece ambientate centinaia di anni prima , quando il progetto WOOL (World Order Operation Fifty) da cui nacquero i silo prese forma per la prima volta. Considerando come è finita la prima stagione, ciò che Juliette fa nella seconda stagione avrà necessariamente ripercussioni "non per una persona sola, ma per l'intera razza umana", ha detto la star e produttrice esecutiva Ferguson a TVLine.