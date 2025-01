Silo: Ashley Zukerman e Jessica Henwick confermati nel cast della stagione 3

News Serie TV

Apple TV+ conferma che rivedremo i due attori, apparsi brevemente nel finale della seconda stagione di Silo, anche nel prossimo ciclo di episodi: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Dopo l'uscita del finale della seconda stagione di Silo, Apple TV+ ha ufficialmente annunciato i primi ingressi nel cast della terza stagione, svelando quindi qualche anticipazione che promette di tenerci vigili in attesa del prossimo ciclo di episodi. Si tratta di Ashley Zukerman (Designated Survivor, Succession) e Jessica Henwick (Il Trono di Spade) che abbiamo già visto velocemente nel finale della seconda stagione; il primo vestirà i panni di Daniel, un giovane e ambizioso membro del Congresso, la seconda sarà Helen, una giornalista molto sveglia.

Silo 3, anticipazioni: Un viaggio nel passato

Come fa notare TVLine, la terza stagione di Silo si concentrerà in gran parte su flashback, poiché la seconda opera della saga di Hugh Howey, Shift, su cui si basa la serie, è ambientata 300 anni prima degli eventi che abbiamo visto fino ad ora. In questo capitolo, infatti, scopriamo i primi sviluppi di W.O.O.L. (World Order Operation Fifty), il progetto che ha dato origine ai silos. Nel romanzo, un giovane membro del Congresso della Georgia, Donald Keene, ricopre un ruolo fondamentale (si tratta del personaggio interpretato da Zukerman? Così sembra). Intervistato da TVLine, il produttore esecutivo e showrunner di Silo, Graham Yost, ha anticipato qualcosa sulla direzione che prenderà la terza stagione, rivelando che nonostante il ritorno ai flashback, la serie non abbraccerà un futuro troppo lontano. "Ho detto che volevo che fosse 'un'occhiata al futuro' senza dovermi preoccupare di progettare auto futuristiche", ha dichiarato Yost. "Si tratta fondamentalmente di un futuro contemporaneo, a cinque anni di distanza massimo".

Yost, inoltre, ha spiegato in che modo la terza stagione si discosterà dal romanzo Shift aggiungendo: "Abbiamo creato una storia diversa per arrivare più o meno allo stesso punto. Cambieremo anche l'approccio alla storia di Daniel e Helen, con alcuni cambiamenti nei nomi per motivi vari. Vogliamo enfatizzare la componente romantica e renderla più un thriller politico".

Come il finale della seconda stagione spiana la strada alla terza

Se avete già visto il finale della seconda stagione, avrete avuto un primo assaggio di quello che ci aspetta, visto che sono già apparsi i personaggi interpretati da Zukerman e Henwick. Dopo gli eventi drammatici che si svolgono all'interno del Silo 18, la scena sfuma in nero per poi tornare a un contesto più contemporaneo, su una strada di Washington D.C. Qui vediamo il personaggio di Zukerman, Daniel, arrivare in un bar dove incontra per la prima volta il personaggio di Henwick, Helen. I due, durante un incontro apparentemente casuale, parlano di una "bomba sporca". Helen, reporter, mette subito in chiaro il motivo dell'incontro dicendo: "Penso che le persone per cui lavori, i tuoi elettori, debbano sapere se ci sono piani per una risposta contro l'Iran, che sia stato o meno un attacco con arma radiologica contro gli Stati Uniti." La conversazione prende una strada piega quando Daniel, visibilmente a disagio, decide di concludere l'incontro, ma non prima di lasciare a Helen un piccolo regalo, qualcosa che ha "comprato d'impulso in un negozio" lungo la strada.

Con queste nuove rivelazioni e l'introduzione di nuovi personaggi, Silo si prepara a esplorare ulteriormente il suo intricato mondo, mescolando mistero, politica e intrighi in una narrazione che con molta probabilità continuerà a tenere gli spettatori con il fiato sospeso. La terza stagione, già confermata insieme a una quarta e ultima, promette di traghettare la serie distopica verso nuove vette di tensione. E noi, ovviamente, non vediamo l'ora di guardarla.