Si torna al Community! Il film tv sequel ordinato a Peacock

Il telepic sarà disponibile in streaming nel 2023. Ecco chi tornerà del cast originario.

Alla fine, #SixSeasonsAndAMovie fu. Un venerdì pomeriggio qualunque è stato ribaltato dalla notizia che Peacock, il servizio streaming di NBCUniversal disponibile anche in Italia incluso nell'abbonamento a Sky e a NOW con Pass Entertainment, ha ordinato la produzione di Community the Movie, film tv sequel di Community, la comedy di culto di Dan Harmon (ora dietro le quinte della seguitissima Rick and Morty) conclusasi sette anni fa dopo, appunto, sei stagioni.

Community the Movie: I dettagli del film tv

La sceneggiatura del film porta le firme di Harmon, ovviamente, e del frequente sceneggiatore della serie Andrew Guest (suoi sono alcuni degli episodi più amati dai fan: Dungeons & Dragons e Per un pugno di cartucce). Entrambi ne saranno anche i produttori esecutivi con Russ Krasnoff e Gary Foster, per un arrivo sulla piattaforma previsto nel 2023.

Ora le note dolenti. Mentre Community the Movie riunirà Joel McHale (interprete di Jeff Winger), anche lui uno dei produttori esecutivi, Danny Pudi (Abed Nadir), Alison Brie (Annie Edison), Gillian Jacobs (Britta Perry), Jim Rash (Craig Pelton) e Ken Jeong (Ben Chang), gli altri membri del cast originario Donald Glover (Troy Barnes), Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett) e Chevy Chase (Pierce Hawthorne) non ne faranno parte. E almeno per i primi due la causa potrebbe essere un conflitto d'impegni, sebbene all'epoca avessero lasciato il cast dopo la quarta o la quinta stagione. Brown, nel frattempo, si è già affrettata a scrivere su Twitter: "Sta succedendo! Congratulazioni, fan di Community! Ragazzi, ci siete riusciti!".

Per quanto riguarda la trama, i dettagli per ora vengono tenuti nascosti. Il comunicato stampa afferma soltanto che Community the Movie deriva "dalla serie tv che ha previsto il proprio film", rendendolo "il film meno prevedibile di una serie tv che citava molti film e serie tv".

Le dichiarazioni

"'Sei stagioni e un film' è iniziata come una battuta sfacciata delle prime stagioni di Community e ha rapidamente acceso un appassionato movimento di fan per questa comedy di NBC iconica, esilarante e cool (cool, cool)" ha commentato la presidente di NBC Universal Television Susan Rovner in un comunicato, citando in quest'ultimo caso una famosa espressone di Abed. "Siamo incredibilmente grati di essere in grado, 15 anni dopo, di offrire ai fan il film che gli era stato promesso e non vediamo l'ora di lavorare con Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony e i nostri partner di UTV per dare un seguito a questa comedy epica per il pubblico di Peacock".