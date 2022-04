Shrinking: Harrison Ford raggiunge Jason Segel nella comedy di Apple TV+

News Serie TV

La serie, di 10 episodi, è scritta e prodotta dall'ex star di How I Met Your Mother insieme agli autori di Ted Lasso Bill Lawrence e Brett Goldstein.

Harrison Ford sbarca finalmente in tv e per giunta in una serie comica (o meglio, forse un dramedy)! Ci volevano Jason Segel e Apple TV+ per convincerlo. Il veterano di Indiana Jones ha firmato per un ruolo regolare nella serie Shrinking, scritta e prodotta dall'ex star di How I Met Your Mother insieme agli autori di Ted Lasso Bill Lawrence e Brett Goldstein.

La trama di Shrinking

Shrinking, della quale Apple TV+ ha ordinato 10 episodi, segue un terapista in lutto (Segel) che inizia a infrangere le regole e dice ai suoi pazienti esattamente cosa pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova così a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... inclusa la sua. Una data di uscita non è stata ancora fissata.

Il ruolo di Harrison Ford

Il ruolo affidato ad Harrison Ford sembra davvero interessante. Interpreterà il dottor Phil Rhodes, un uomo con i piedi per terra e uno "strizzacervelli" affermato che sa essere anche brillante. Secondo la descrizione ufficiale fornita da Apple, "Phil è un pioniere della terapia cognitivo comportamentale e negli anni ha messo a punto un protocollo di successo che condivide con i suoi due giovani protetti, Jimmy e Gaby. Una persona indipendente, Phil non la prende bene quando gli viene diagnosticato il morbo di Parkinson che lo costringe a uscire dalla sua zona di comfort mentre è alle prese con amici invadenti, la sua famiglia lontana e la sua eredità".

Ford aveva già recitato in passato in alcune serie tv, prima di intraprendere la sua fortunata carriera cinematografica (era apparso in alcuni episodi di Gunsmoke, Ironside e Kung Fu solo per citare alcuni titoli). Ma Shrinking lo ha convinto a firmare per il suo primo ruolo regolare in una serie e noi non vediamo l'ora di vederlo in questa nuova avventura ben diversa dai suoi Indiana Jones.