Shrinking: Harrison Ford motiva Jason Segel nel trailer ufficiale della comedy dai creatori di Ted Lasso

La serie, creata da Segel, Brett Goldstein e Bill Lawrence, arriva in streaming su Apple TV+ il 27 gennaio.

Manca poco al debutto di Shrinking, una nuova serie di Apple TV+ che dalle premesse sembra essere molto interessante. Creata da Jason Segel, che ne è anche protagonista, e da lui scritta insieme ai vincitori dell'Emmy per Ted Lasso Bill Lawrence e Brett Goldstein, la nuova comedy di 10 episodi debutterà il 27 gennaio (con i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio settimanale, ogni venerdì) e vede coinvolto anche Harrison Ford, al suo primo ruolo regolare in una serie tv. In occasione del TCA press tour invernale, il servizio di video in streaming ha diffuso finalmente lo spassoso trailer ufficiale, che vedete qui sotto.

La trama e il cast di Shrinking

Shrinking segue le vicende di un terapeuta (Segel, il Marshall di How I Met Your Mother) che, dopo la morte della moglie, inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua. Per fortuna può contare sul suo collega e mentore Paul (Harrison Ford) che lo guida in questa nuova fase della vita, per superare il lutto e guardare il mondo con occhi diversi.

Accanto a Jason Segel e Harrison Ford, nel cast della serie troviamo anche Christa Miller (Cougar Town), Jessica Williams (Love Life), Michael Urie (Ugly Betty), Luke Tennie (On the Verge - Al limite) e Lukita Maxwell (Generation).