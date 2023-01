Shrinking, che bello mostrarsi vulnerabili: Su Apple TV+ il dramedy con Jason Segel e Harrison Ford

News Serie TV

Debutta oggi con i primi due episodi Shrinking, una nuova serie che porta la firma degli autori di Ted Lasso e mostra il lato tenero e brutalmente onesto della psicoterapia.

Nella nuova serie di Apple TV+ Shrinking i già premiatissimi autori di Ted Lasso Brett Goldstein e Bill Lawrence fanno quello in cui sono più bravi: mostrano la vulnerabilità maschile e le insicurezze e, nel frattempo, accendono i riflettori su un argomento tanto scivoloso quanto necessario come la salute mentale. Ma lo fanno con leggerezza e con una coppia di attori con una chimica davvero formidabile: Jason Segel (anche co-creatore della serie) e Harrison Ford, qui al suo primo ruolo regolare in una serie tv (lo vedremo, tra poco, anche nello spin-off di Yellowstone, 1923). Il dramedy, composto da 10 episodi, debutta oggi in streaming con i primi due episodi e proseguirà ogni venerdì con un nuovo episodio. Cosa vi piacerà di Shrinking? Ve lo anticipiamo noi che l'abbiamo vista in anteprima.

La trama di Shrinking, tra dramma e commedia

Shrinking è incentrata su Jimmy Laird (Segel), un terapista in lutto che, a un anno dalla morte della moglie per un tragico incidente, non si è ancora rimesso in sesto. All'inizio lo troviamo confuso, tra droghe e compagnie femminili discutibili, mentre non riesce a instaurare un rapporto con la figlia diciassettenne Alice (Lukita Maxwell) della quale si occupa principalmente la premurosa ma anche prepotente vicina di casa Liz (Christa Miller). I rapporti sono difficili anche con i suoi colleghi terapisti Gaby (Jessica Williams), che sta per divorziare con il marito, e Paul (Harrison Ford), dottore esperto che però ha da poco scoperto di soffrire del morbo di Parkinson. Completa il quadro il migliore amico Brian (Michael Urie), un avvocato tuttofare che Jimmy ha allontanato dopo la morte della moglie. Le cose per Jimmy cambiano quando un giorno, invece di limitarsi ad annuire mentre i suoi pazienti continuano a prendere decisioni disastrose per la loro vita, decide di essere sincero e dire loro esattamente quello che pensa, anche se questo significa andare contro l'etica professionale e tutte le regole del suo lavoro. Tutto ciò lo porta a stringere una relazione insolita con un nuovo paziente, Sean (Luke Tennie), un militare di 22 anni alle prese con un grave disturbo da stress post-traumatico che lo ha reso violento. Comincia così un viaggio di scoperta e di rinascita, per Jimmy e per gli altri.

Non è immediatamente facile entrare in sintonia con i protagonisti di Shrinking ma, dopo averli conosciuti, vi sorprenderanno con la loro ironia e tenerezza. Questa serie mette a nudo non solo le insicurezze dei pazienti, ma anche quelle dei terapisti facendoci riflettere su temi come il lutto, la salute mentale, il rapporto genitori-figli. E, allo stesso tempo, è leggera e ci fa ridere anche quando le circostanze non lo consentirebbero. In questo sta la bravura degli autori: far viaggiare questa storia su un terreno ibrido, che non è né comedy né drama ma dramedy, nel senso più letterale del termine. Un'operazione che a Bill Lawrence, creatore anche di una serie cult come Scrubs, riesce benissimo.

Jason Segel e Harrison Ford, una coppia formidabile

Il fulcro della serie è il rapporto che si instaura tra Jimmy e Paul, che si completano a vicenda. Pasticcione e sognatore uno, metodico e con i piedi per terra (ma non per questo privo di un guizzo di follia) l'altro. Entrambi, come scopriamo nel corso degli episodi, lottano per ritrovare un contatto con le rispettive figlie e, nel farlo, si influenzano a vicenda. Segel, un attore molto fisico, è sempre bravissimo nel panni di un personaggio vulnerabile e a tratti infantile (il suo Jimmy ha tanto in comune con il Marshall di How I Met Your Mother e il Peter del film Non mi scaricare). Ford sfoggia un inaspettato talento comico, diverte e si diverte ed è adorabile nel ruolo di questo terapeuta burbero e sprezzante ma dal cuore d'oro.

Se avete amato Ted Lasso non potete sicuramente perdervi Shrinking. Non la serie dell'anno, ma sicuramente una serie che vi farà stare bene - feel-good dicono gli americani - regalandovi quell'intrattenimento di qualità di cui Apple TV+ è maestra.