Sherlock: Secondo la produttrice c'è futuro per il detective di Benedict Cumberbatch

Sue Vertue, la produttrice di Sherlock, spezza una lancia a favore della serie tv e sostiene che il ritorno del detective inglese interpretato da Benedict Cumberbatch è ancora possibile.

Dopo quattro stagioni e un episodio speciale, Sherlock continua a generare interesse e aspettative nel pubblico che attende fedele un aggiornamento in merito a una nuova stagione che tarda a concretizzarsi. Con protagonista Benedict Cumberbatch, la serie segue il detective e il suo braccio destro nati dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle alle prese con casi misteriosi in giro per Londra. Genio imprevedibile, Sherlock è in grado di risolvere l'impossibile ma Cumberbatch negli ultimi anni si è concentrato su numerosi progetti sul grande e piccolo schermo, accantonando il suo detective inglese. Un aggiornamento arriva questa volta dalla produttrice Sue Vertue, la quale ipotizza un futuro possibile per il franchise.

Sherlock: La produttrice rivela che c'è futuro per il franchise

Sue Vertue è una delle produttrici dietro la fortunata Serie TV andata in onda per la prima volta nel 2010. In una recente intervista con Deadline, ha spezzato una lancia a favore di Sherlock, ammettendo che il detective interpretato da Cumberbatch potrebbe avere un futuro radioso davanti a sé. In che modo ciò accadrà, però, non è dato saperlo: un'ipotesi potrebbe essere racchiusa in un film conclusivo, ma riunire un cast di spessore come quello di Sherlock non è un compito facile.

Amiamo quella serie tv e ha un futuro. Un giorno, forse. Se tutti vorranno farlo. Ho ancora il set in magazzino da qualche parte, che probabilmente è marcito a dirla tutta. Si tratta soltanto di mettere insieme tutti e valutare la disponibilità degli attori.

Soltanto alcuni mesi fa il co-ideatore Mark Gatiss aveva ipotizzato di realizzare un film sequel, anche se il progetto avrebbe dovuto tener conto della disponibilità del cast, riallacciandosi quindi a quanto dichiarato dalla produttrice. Oltre a Cumberbatch, infatti, Sherlock ha potuto contare sul supporto di attori come Martin Freeman, che ha interpretato il suo braccio destro Watson, e lo stesso Gatiss, che ha interpretato suo fratello Mycroft Holmes. E impossibile non nominare anche Andrew Scott, che ha dato vita alla nemesi del protagonista, James Moriarty. Mentre il pubblico attende una quinta stagione o un film conclusivo, Cumberbatch e Freeman coltivano sempre più la propria presenza sul grande schermo, motivo per cui è lecito dover tener conto della loro agenda.