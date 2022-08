She-Hulk: Attorney at Law, confermata la presenza di Daredevil

News Serie TV

La nuova serie in streaming su Disney+ dal 18 agosto, ogni giovedì con un nuovo episodio.

Sì, quell'acrobatico individuo intravisto alla fine del più recente trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie Marvel in streaming su Disney+ dal 18 agosto, è il Daredevil di Charlie Cox. Lo ha confermato il regista Kat Coiro a Entertainment Weekly, portando così a due il numero di show in cui potremo rivedere il supereroe - She-Hulk e Echo, lo spin-off di Hawkeye - prima del suo grande ritorno nella primavera del 2024 con Daredevil: Born Again.

She-Hulk: Nuovo Trailer ITA: She-Hulk: il nuovo trailer italiano della serie Marvel di Disney+ - HD

Daredevil confermato in She-Hulk: Attorney at Law

"Posso dire quanto fossi elettrizzato quando il pubblico ha potuto vederlo e ho capito che non dovevo più mantenere il segreto?", ha detto Coiro riferendosi al momento in cui il nuovo trailer di She-Hulk: Attorney at Law è stato mostrato al Comic-Con di San Diego. "Sì, Daredevil è nella serie. Voglio dire, come si fa a fare una commedia legale senza che Daredevil ne faccia parte?".

Ovviamente, il regista non è entrato nei dettagli, quindi non possiamo sapere ancora in quanti dei novi episodi Cox tornerà a indossare i panni di Matt Murdock/Daredevil e quali saranno le circostanze che lo porteranno a incontrare Jennifer Walters/She-Hulk. Tuttavia, ha speso qualche parola sulla dinamica tra i due, qualcosa che si riassume con due avvocati al chiaro di luna come supereroi. "Sono spiriti affini, è tutto quello che posso dire. Sono decisamente entusiasta che Daredevil faccia la sua apparizione, perché credo sarà una delle cose che saranno più apprezzate. Ma non posso dirvi nient'altro al riguardo. La polizia Marvel è una cosa reale e non voglio che mi arresti".

La trama e il cast di She-Hulk: Attorney at Law

She-Hulk: Attorney at Law presenta Jennifer Walters (interpretata dalla Tatiana Maslany di Orphan Black) come un brillante giovane avvocato che supervisiona la divisione superumani in uno studio legale d'élite. Quando suo cugino Bruce Banner (la star dell'MCU Mark Ruffalo) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, senza avere però i suoi stessi problemi di rabbia. Riesce, infatti, a mantenere intelligenza e compostezza proprio come Bruce ha imparato a gestire le cose diventando il noto Professor Hulk, permettendole di mantenere il suo lavoro nonostante la trasformazione. Tuttavia, questo non vuol dire che conciliare i suoi poteri non solo con questo ma anche con appuntamenti romantici e la vita di tutti i giorni sarà facile per lei.

In aggiunta a Bruce Banner/Hulk, in She-Hulk rivedremo anche Emil Blonsky, il villain meglio conosciuto come Abominio, e il Wong di Doctor Strange, interpretati nuovamente da Tim Roth e Benedict Wong. Il resto del cast include Ginger Gonzaga (Kidding) nel ruolo della migliore amica di Jennifer, Nikki Ramos, e Jameela Jamil (The Good Place) in quello di Titania, una rivale di She-Hulk dotata di una forza incredibile, oltre a Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva), Josh Segarra (Arrow) e Jon Bass (Super Pumped).