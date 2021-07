Sex/Life e QUELLA scena di nudo che ha sconvolto gli spettatori: I commenti della showrunner e del protagonista Adam Demos

News Serie TV

Una particolare sequenza della serie ha lasciato di stucco diversi abbonati Netflix che si sono chiesti se sia stata usata una controfigura: ecco tutto quello che sappiamo.

Sex/Life, una delle recenti aggiunte al catalogo di serie tv Netflix, ha mantenuto le promesse lasciando ben poco all'immaginazione. La serie, che si propone di esplorare la sessualità e il desiderio femminile attraverso la storia di "un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il passato di lei", come ampiamente previsto ha fatto parlare di sé per un dettaglio piuttosto audace. La sequenza incriminata, nel terzo episodio, è una scena di nudo frontale del protagonista Adam Demos immortalato mentre fa la doccia. Decine di spettatori, dopo averla vista, hanno riservato sui social un unico quesito: era davvero lui o era una contrifigura? Questo perché, a quanto pare, l'attore è sembrato a molti estremamente dotato. Dopo il polverone sollevato, il diretto interessato e la showrunner hanno rilasciato alcune dichiarazioni per chiarire le cose, almeno in parte.

Sex/Life: Adam Demos e la scena di nudo della doccia

A Entertainment Weekly che gli ha chiesto se avesse usato una controfigura per determinate inquadrature o se fosse a suo agio con la nudità, Demos ha risposto: "A me andava bene perché se hai letto la sceneggiatura, sai in cosa ti stai imbarcando fin dall'inizio. Ciò non significa che non puoi avere discussioni sul livello di comfort, che ci hanno permesso di avere. E con il coordinatore dell'intimità, ci siamo sentiti molto più sicuri". Le scene di nudo, ha aggiunto Demos "sono lì per un motivo, perché guidano la storia e i personaggi". L'attore, però, non ha risposto in modo esaustivo alla domanda, non rivelando se fosse stata usata una controfigura o una protesi.

Il commento della showrunner di Sex/Life

La showrunner della serie Stacy Rukeyser con Collider si è invece sbottonata di più sottolineando anche che quella scena non era stata inserita per piacere morboso, ma perché doveva mostrare le ossessioni di Cooper, il personaggio interpretato da Mike Vogel che lo seguiva fin dentro le docce della palestra. Rukeyser ha confermato anche che Demos non ha usato una controfigura, ma non ha detto nulla su un'eventuale protesi. "Posso dirti cosa dice Adam Demos a riguardo e cioè che un gentiluomo certe cose non le rivela mai. Quindi, lasciamo tutto all'immaginazione dello spettatore", ha detto in modo sibillino.