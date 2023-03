Sex/Life 2: Ma è vero o finto? L'ideatrice risponde alla domanda che tutti si stanno facendo

News Serie TV

Anche nella seconda stagione di Sex/Life gli spettatori si sono trovati di fronte a un nudo maschile molto audace e si sono chiesti se l'attore Jonathan Sadowski indossasse una protesi: ecco cosa sappiamo.

Sex/Life non è certo una serie che passa inosservata e anche questa seconda stagione, arrivata recentemente su Netflix, sta facendo parlare da sé. Il motivo, ancora una volta, è una scena di nudo frontale e integrale nell'episodio finale che vede protagonista Devon (il personaggio interpretato da Jonathan Sadowski): guardandola, viene automatico chiedersi se l'attore indossi o meno un pene protesico, il cosiddetto stunt cock utilizzato non di rado sui set (soprattutto quelli dei film porno, naturalmente) per le scene di questo tipo. Ecco qualche retroscena e cosa sappiamo.

Sex/Life 2: I retroscena del nudo integrale di Devon

La scena in questione è presente nel sesto episodio della stagione 2. Dopo che Devon ha avuto un incidente d'auto mentre riceveva sesso orale e ha dovuto sottoporsi a un intervento di ricostruzione del pene, lo sfoggia negli spogliatoi davanti a Cooper (Mike Vogel). Durante l'incidente d'auto una delle prostitute, Piper, ha morso il pene di Devon. Quest'ultimo spiega che durante l'intervento i chirurghi gli hanno inserito una pompa per aiutare a far muovere il pene. Ne dà così una dimostrazione a Cooper, lasciando gli spettatori di fronte a una scena decisamente senza filtri.

La creatrice di Sex/Life Stacy Rukeyser ha detto a Cosmopolitan UK che il team creativo della serie ama inventare momenti divertenti e un po' scioccanti come questo per i fan dello show. "Io e gli sceneggiatori di Sex/Life adoriamo i grandi colpi di scena e creare quei momenti OMG degni di TikTok che i nostri fan aspettano con ansia. Devon è stato un ragazzo molto cattivo, il diavolo sulla spalla di Cooper per tutta la stagione che tradisce allegramente anche sua moglie, Trina. E nel nostro universo, gli uomini che si comportano così vengono puniti. In questo caso, si fanno staccare il pene a morsi nel bel mezzo di un terribile incidente d'auto!", ha spiegato convinta la showrunner.

Il precedente della prima stagione: ma è vero o finto?

Ma, alla fine, Jonathan Sadowski ha indossato una protesi o meno? Stacy Rukeyser vuole lasciare gli spettatori nel dubbio. "Non ne sono sicura. Non lo diremo mai. Ripeterò ciò che Adam Demos aveva detto nella prima stagione: 'Un gentiluomo non lo dice mai'", la risposta della creatrice. Il riferimento è a una famosa scena della prima stagione dove il protagonista era Brad (Adam Demos), nudo sotto la doccia. Anche in quell'occasione né l'attore né Rukeyser chiarirono se fosse stata utilizzata o meno una protesi. "Posso dire che non è stata usata una controfigura. Lasciamo tutto all'immaginazione dello spettatore", aveva detto la showrunner. Una cosa è certa: nell'universo di Sex/Life è davvero difficile trovare membri maschili di dimensioni "normali".