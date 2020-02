Sex Education rinnovata per una terza stagione!

News Serie TV

La teen comedy di successo è in streaming su Netflix.

Scontato come l'imbarazzo di Otis in un tête-à-tête con l'altro sesso, ai limiti del disastroso quando si tratta della bella Maeve, il rinnovo di Sex Education per un nuovo ciclo di episodi, di fatto la terza stagione, è stato appena ufficializzato da Netflix con un video - una passeggiata nella galleria della Moordale High con il preside Groff di Alistair Petrie - condiviso dal servizio di video in streaming via social network.





La terza stagione dovrà fare luce sulle sorti della relazione tra i personaggi di Asa Butterfield ed Emma Mackey dopo che un innamorato Otis ha lasciato a Maeve uno sdolcinato messaggio nella segreteria telefonica e l'ora odiato Isaac lo ha cancellato senza che lei se ne accorgesse. Il loro destino come coppia non promette bene, cosa che non si può dire invece dei "cherubini" Eric e Adam (Ncuti Gatwa e Connor Swindells), finalmente usciti allo scoperto. Inoltre, come cambieranno le dinamiche in casa Milburn dopo la scoperta di Jean (Gillian Anderson) di essere incinta?

Netflix non ha annunciato ancora una data per i nuovi episodi. Una creazione di Laurie Nunn, Sex Education è una delle serie originali più apprezzate della piattaforma, seguita secondo gli unici dati finora diffusi da oltre 40 milioni di utenti solo nel primo mese di disponibilità.