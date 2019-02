Sex Education rinnovata per una seconda stagione

Nessuna sorpresa: dopo il successo di pubblico, a nostro avviso assolutamente meritato, il dramedy Sex Education ha ottenuto da Netflix l'okay per la produzione di una seconda stagione di 8 episodi, disponibile in streaming prossimamente.

Con Asa Butterfield e Gillian Anderson, Sex Education ha iniziato a raccontare la storia di Otis Milburn, un liceale brillante ma incapace nei rapporti sociali e anche per questo ancora vergine che, sorprendentemente, si ritrova a dare consigli sul sesso ai compagni di scuola, approfittando delle conoscenze acquisite per osmosi dalla madre, una terapista del sesso ossessiva.

"L'accoglienza alla prima stagione è stata stupefacente", ha dichiarato l'ideatrice Laurie Nunn in un comunicato. "Vedere persone di tutto il mondo legarsi spontaneamente ai personaggi nati solo come idee nella mia testa è incredibile. Sono enormemente grata a ogni persona che ha avuto il tempo di guardare la serie, e non vedo l'ora di proseguire questo viaggio meraviglioso".