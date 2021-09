Sex Education, il trailer ufficiale della stagione 3 rassicura: Nella "scuola del sesso" regna ancora il caos

News Serie TV

I nuovi 8 episodi della serie tv di successo in streaming su Netflix dal 17 settembre.

Settembre è il mese del ritorno sui banchi di scuola, anche per Otis Milburn e i suoi amici, che nella terza stagione della serie di successo Sex Education inizieranno il nuovo anno un po' cresciuti ma ancora immersi nei casini fino al collo per colpa dell'amore e, soprattutto, del sesso - croce e delizia di ogni adolescente. Alle rispettive storie e non-storie, si aggiunge una nuova preside determinata a riportare l'ordine e la disciplina in un istituto che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé come la "scuola del sesso". In attesa del debutto su Netflix dei nuovi 8 episodi il 17 settembre, il servizio di video in streaming offre un'anteprima della stagione 3 con il trailer ufficiale.

Sex Education: La trama della stagione 3

Nella terza stagione, le vicende degli studenti del liceo Moordale non riprendono esattamente dal punto in cui si erano interrotte più di un anno fa, ovvero da quella dichiarazione lasciata da Otis nella segreteria telefonica di Maeve e dal sabotaggio di Isaac, che mosso probabilmente dalla gelosia ha cancellato il messaggio senza che lei potesse ascoltarlo. Tornati a scuola dopo l'estate, i personaggi interpretati da Asa Butterfield e Emma Mackey sembrano distanti come mai lo sono stati prima. Otis, che ha avuto modo di frequentare altre ragazze e fare sesso occasionale, si è fatto crescere i baffi e sembrerebbe essere andato avanti. Nel frattempo, Eric e Adam (Ncuti Gatwa e Connor Swindells) hanno ufficializzato la loro relazione, Jean (Gillian Anderson) sta per diventare di nuovo madre dopo l'inaspettata gravidanza, Aimee (Aimee Lou Wood) scopre il femminismo dopo la sua terribile esperienza, mentre Jackson (Kedar Williams-Stirling) concentra le attenzioni su una nuova ragazza.

Tra le nuove aggiunte al cast, Jemima Kirke (Girls) è la nuova preside Hope, arrivata per ripristinare - apparentemente con scarso successo - gli standard di eccellenza della Moordale. Jason Isaacs (Star Trek: Discovery) è invece Peter Groff, il fratello maggiore, di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam, l'ex preside Michael. A loro si aggiungono l'artista Dua Saleh, al debutto attoriale nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale, e Indra Ové (Breeders) in quello di Anna, la madre adottiva di Elsie, la sorellina di Maeve.