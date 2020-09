Sex Education 3, riprese iniziate: Il video del cast sul set della terza stagione

News Serie TV

La comedy di Netflix è tornata finalmente in produzione dopo i ritardi dovuti all'emergenza Coronavirus.

Si torna al liceo Moordale! E i protagonisti di Sex Education non potrebbero esserne più felici. Come testimonia un simpatico video diffuso da Netflix, la comedy è appena tornata in produzione e sono iniziate le riprese della terza stagione, a lungo rimandate a causa delle misure di lockdown nel Regno Unito e, più in generale, dell'emergenza sanitaria in corso.

Sex Education riparte nonostante i ritardi nella produzione

Le riprese sarebbero dovute iniziare in Galles a maggio ma sono inevitabilmente slittate. Lo scorso luglio l'interprete di Otis Asa Butterfield aveva espresso le sue perplessità circa il lavoro sul set, dal momento che Sex Education è una serie dove sono previste diverse scene di baci, sesso e attività che non prevedono distanziamento sociale. Ora, nonostante il ritardo, dovuto anche alla necessità di stilare nuovi protocolli di sicurezza, si riparte. Nel video vediamo lo stesso Butterfield, Gillian Anderson, Connor Swindells e altri protagonisti della serie fare le valigie per correre sul set, più carichi che mai.

Quando esce la terza stagione?

Netflix ha rinnovato Sex Education per una terza stagione lo scorso febbraio, forte del successo macinato dal secondo ciclo di episodi. Non è possibile sapere già da adesso la data di uscita dei nuovi episodi ma è molto probabile che la serie non tornerà prima della seconda metà del 2021.