Sex Education 2: ecco quando esce la seconda stagione della serie Netflix

La comedy tornerà sulla piattaforma di video in streaming il 17 gennaio.

Finalmente sappiamo quando esce la seconda stagione di Sex Education. Netflix ha appena annunciato quando torneranno Otis, Maeve, Eric e tutti i ragazzi del liceo Moordale: gli otto nuovi episodi della comedy verranno resi disponibili in streaming il prossimo 17 gennaio.

Nella seconda stagione Otis (Asa Butterfield) – che ormai ha preso confidenza con il sesso, anche se in ritardo – dovrà padroneggiare gli impulsi sessuali appena emersi per portare avanti la sua relazione con la fidanzata Ola, mentre cerca di gestire il rapporto conflittuale con Maeve (Emma Mackey). Nel frattempo, il liceo Moordale è alle prese con un’epidemia di clamidia, che rende evidente la necessità di una migliore educazione sessuale scolastica.

Verdremo anche tre nuovi personaggi in Sex Education 2 che sconvolgeranno gli equilibri: Viv (Chinenye Ezeudu), una studentessa molto intelligente e promettente, che proprio non riesce ad avere fortuna in amore; Rahim (Sami Outalbali ), uno studente francese che attrae l’attenzione al liceo Moordale; Isaac (George Robinson), un ragazzo che crea scompiglio quando si trasferisce nel caravan park di Maeve.

In occasione dell'annuncio della data dell'arrivo sulla piattaforma della seconda stagione, Netflix ha rilasciato anche un poster che vi mostriamo in basso. Per avere un'anteprima di quello che accadrà nel nuovo ciclo episodi, potete dare uno sguardo anche alle prime foto della stagione 2 di Sex Education.