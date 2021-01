Sex and the City torna in tv! HBO Max ordina un revival di 10 episodi, senza Samantha

News Serie TV

Le riprese della nuova serie, intitolata And Just Like That..., al via in primavera. Ecco il primo teaser trailer.

HBO Max è ben determinato a sfruttare le proprietà più famose e amate della Warner Bros. per far crescere il suo numero di abbonati. Dopo lo speciale di Friends e il remake di Gossip Girl, il servizio di video in streaming ha ufficializzato l'ordine di And Just Like That..., revival di 10 episodi della popolarissima serie tv di fine anni '90 Sex and the City. Un "nuovo capitolo", così viene definito, che coinvolgerà solo tre delle quattro protagoniste: mentre Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon hanno firmato per riprendere i ruoli di Carrie, Charlotte e Miranda rispettivamente, così non è stato per Kim Cattrall, la quale già in passato aveva espresso pubblicamente la volontà di lasciarsi il personaggio di Samantha alle spalle.

Sex and the City: I primi dettagli del revival And Just Like That...

Con il vincitore di due Emmy Michael Patrick King, che ha scritto e diretto diversi episodi di Sex and the City, a bordo come showrunner e produttore esecutivo, And Just Like That... seguirà Carrie, Charlotte e Miranda mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni. L'annuncio della serie è accompagnato da un teaser trailer alquanto evocativo condiviso dalle protagoniste attraverso i rispettivi profili social, mentre HBO Max ha fatto sapere che l'inizio delle riprese, ovviamente a New York City, è previsto per la prossima primavera.

"Sono cresciuta con questi personaggi e non vedo l'ora di vedere come è andata avanti la loro storia in questo nuovo capitolo, con l'onestà, l'intensità, l'umorismo e l'amata città che li ha sempre definiti", ha commentato la responsabile dei contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey in un comunicato. Chiaramente, l'assenza della Cattrall, uno dei personaggi più amati e divertenti di SATC, proietta un'ombra scurissima sul progetto. In una precedente occasione, parlando della sua esperienza nella serie, l'attrice aveva detto: "È stato un grande ruolo. L'ho interpretato oltre il limite e un altro po', e l'ho amato. Dovrebbe interpretarlo un'altra attrice. Forse potrebbero trasformarlo in una Samantha Jones afroamericana o in una Samantha Jones ispanica".

La storia di Sex and the City

Premiata con sette Emmy, anche come miglior comedy, Sex and the City, adattamento del romanzo omonimo di Candace Bushnell, è stato uno dei più grandi successi di sempre della rete via cavo HBO ed è ancora oggi una delle serie più popolari in tutto il mondo. La sua Carrie è stata per sei lunghe stagioni un'icona di stile e le sue conversazioni molto oneste con le amiche e nella sua rubrica per il The New York Observer hanno spezzato un'infinità di tabù sulle donne e il loro rapporto con il sesso. Quattro anni dopo il finale, HBO Films ha ridato vita a quei personaggi con un film che ha incassato quasi 420 milioni di dollari, più di sei volte il budget investito. Ha incassato invece molto meno il sequel del 2010, riconosciuto come un pessimo film e quasi un affronto alla tradizione del franchise. Insuccesso che per anni è stato uno dei maggiori deterrenti all'idea più volte accarezzata di produrne un terzo adattamento cinematografico.