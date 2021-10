Sex and the City: Sarah Jessica Parker bacia un attore che NON è Chris Noth sul set del revival, c'è da preoccuparsi?

News Serie TV

Sul web sono spuntate alcune foto che mostrano l'interprete di Carrie molto vicina a un uomo misterioso durante le riprese di And Just Like That...: di chi si tratta? Ecco tutte le ipotesi.

Cosa sta succedendo sul set di And Just Like That..., il revival di Sex and the City? Nelle ultime ore alcune foto diffuse sul web hanno messo in allarme i fan della coppia più amata dello show, quella formata da Carrie e Big interpretati da Sarah Jessica Parker e Chris Noth. L'interprete di Carrie, infatti è apparsa molto vicina a un attore che non è Chris Noth, che pure sappiamo apparirà nel revival e che è stato visto sul set in precedenti occasioni. Naturalmente in poche ore gli appassionati hanno formulato diverse teorie. Perché i produttori avrebbero lasciato trapelare uno spoiler così grosso?

And Just Like That...: Chi è il nuovo misterioso uomo vicino a Carrie?

And Just Like That..., attesa a dicembre in streaming su HBO Max negli Stati Uniti e prossimamente in Italia su Sky e NOW, seguirà le amiche Carrie, Samantha e Charlotte alle prese con la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 50 anni. L'attore che si vede insieme a Sarah Jessica Parker nelle immagini qui sotto è Jon Tenney, visto in passato anche in altre serie come True Detective e Major Crimes ma mai in Sex and the City. Il suo coinvolgimento nel revival non era noto ma, a giudicare dalle foto dove lo si vede quasi baciare Carrie di fronte quello che sembra proprio l'ex appartamento della protagonista della serie, potrebbe ricoprire un ruolo importante nei nuovi episodi. O magari no? HBO non ha fatto sapere nulla sul personaggio che interpreterà ma queste immagini alimentano le voci secondo cui in And Just Like That... le cose tra Carrie e Big non andranno per il verso giusto (se ne era già parlato quando era stata avvistata sul set Bridget Moynahan, l'interprete dell'ex moglie di Big Natasha).

Le teorie dei fan

Sul web i fan della coppia Carrie/Big subito hanno riversato le proprie teorie su questo misterioso nuovo personaggio. C'è chi pensa che la scena che stanno girando Parker e Tenney sia una sequenza onirica di Carrie e che quindi si tratti di un uomo che esiste soltanto nei sogni della protagonista. Altri hanno supposto che possa trattarsi di Jack Berger, il famoso fidanzato di Carrie che nella sesta stagione la lascia con un post-it. In quell'occasione, tuttavia, Berger aveva il volto dell'attore Ron Livingston e non di Jon Tenney (vista la somiglianza tra i due attori, alcuni parlano di recasting per lo stesso personaggio, ma è un'ipotesi poco probabile). Una terza ipotesi parte dela presupposto che gli autori e i produttori vogliano soltanto ingannarci diffondendo falsi spoiler. Non è strano che queste foto, in così alta definizione, siano state diffuse sul web così capillarmente? Già in passato i produttori ci avevano depistato facendo trapelare, durante le riprese del secondo film di Sex and the City, delle foto di Samantha (Kim Cattrall) in giro per New York in abito da sposa.

Foto Credit: JAMES DEVANEY/GC IMAGES