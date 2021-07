Sex and the City: Guai per Carrie e Big? Avvistata una vecchia conoscenza sul set del revival

News Serie TV

Mentre le riprese di And Just Like That... sono in corso a New York, trapelano sconvolgenti anticipazioni: ecco tutte le ultime novità (e attenzione agli spoiler).

Un altro volto già noto ai fan di Sex and the City potrebbe fare capolino nel revival di HBO Max. Parliamo di Bridget Moynahan, l'interprete della seconda moglie di Mr. Big (Chris Noth) Natasha, che è stata avvistata sul set della nuova serie tv intitolata And Just Like That... . L'attrice è stata paparazzata insieme al produttore esecutivo Michael Patrick King e le foto e i video hanno fatto velocemente il giro del web. Ma non è tutto: il celebre sito americano di gossip Page Six è entrato in possesso di una foto che mostra quella che sembrerebbe essere una pagina del copione della nuova serie. Niente di strano se non fosse che, dalle poche righe che si riescono a leggere, si intuisce che il rapporto tra Carrie (Sarah Jessica Parker) e Big nel revival non sarà tutto rose e fiori. C'entra qualcosa proprio Natasha?

And Just Like That...: Che ci fa Bridget Moynahan sul set?

HBO Max, per il momento, non ha confermato il coinvolgimento di Bridget Moynahan in And Just Like That... anche se a questo punto probabilmete non riuscirà più a mantenere la cosa segreta. Natasha è apparsa per la prima volta nella seconda stagione di Sex and the City; il personaggio è uscito di scena nella terza stagione dopo aver affrontato Carrie rinfacciandole di aver frequentato Big mentre quest'ulimo era ancora sposato con lei. Cosa potrebbe significare questo ritorno per il matrimonio di Carrie e Big? (Che, lo ricordiamo, sono convolati a nozze nel secondo film sequel della serie).

La rivelazione nel copione intercettato sul set

Dai dialoghi che si intravedono nella foto del copione pubblicata da Page Six (la cui autenticità, comunque, è ancora da verificare), si intuisce che Carrie e Big si sarebbero separati e sarebbero nel bel mezzo di un difficile divorzio. In una scena che coinvolge Carrie e i suoi amici Stanford Blatch (interpretato da Willie Garson), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), la prima si lamenta di come stanno andando le cose con Big e dice: "Stavo registrando il podcast, mi stavo lavando i capelli. Sì, non stavo mangiando o dormendo, ma almeno mi sentivo a mio agio in quel matrimonio. Ora sono solo una delle mogli di cui si prendeva cura?".

Sex and the City: La trama e il cast del revival

Per quanto ne sappiamo, in And Just Like That... le amiche Carrie, Miranda e Charlotte (senza Samantha) affronteranno la loro vita da cinquantenni nella New York di oggi, pandemia compresa. Come era già trapelato, ritroveremo Carrie conduttrice di un podcast insieme al nuovo personaggio di Che Diez, stand-up comedian interpretato da Sara Ramirez. La scorsa settimana è stata ufficializzata la notizia dell'entrata nel cast regolare di altre tre nuove attrici: Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury e Karen Pittman interpreti rispettivamente di una documentarista di Park avenue, un'agente immobiliare di Manhattan e un'insegnante di legge alla Columbia. A loro si aggiungono i già noti David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Steve, Harry, Anthony e Stanford.