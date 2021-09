Sex and the City: Le prime immagini del revival in un trailer di HBO Max

News Serie TV

And Just Like That..., con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nuovamente nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte, arriverà in streaming prossimamente.

Gli Emmy Awards, andati in onda negli Stati Uniti la scorsa notte su CBS, hanno dato occasione a HBO Max di presentare alcune delle sue novità più attese, compresa And Just Like That..., il revival di Sex And the City che riporterà nuovamente insieme sullo schermo Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis dopo sei stagioni e due lungometraggi. In un promo diffuso dal servizio di video in streaming durante una delle tante pause pubblicitarie della cerimonia si vedono infatti le prime immagini della serie sequel del dramedy cult. E, dettaglio che salta all'occhio, Carrie (Sarah Jessica Parker) più in sintonia che mai con Mr. Big (Chris Noth).

And Just Like That...: Carrie e Mr. Big si baciano nel trailer di HBO Max

Nella breve clip diffusa da HBO Max, che offre uno sguardo anche su altre attese novità come Peacemaker e The Sex Lives of College Girls, vediamo le amiche Carrie, Miranda e Charlotte di nuovo insieme, naturalmente più alla moda che mai. Inoltre notiamo un tenero bacio tra Big e Carrie, dettaglio che mette un po' a tacere le voci che parlavano di una crisi matrimoniale tra i due personaggi in And Just Like That... . Il revival di Sex and the City, lo ricordiamo, sarà ambientato nella New York dei giorni nostri e includerà nella trama anche la pandemia. Al centro della storia ci saranno le tre storiche amiche - senza la grande assente Samantha (Kim Cattrall) - mentre affrontano il passaggio dalla complicata realtà della vita e dell'amicizia a trent'anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia nei loro cinquant'anni.

Il cast: Ritorni e nuovi arrivi

Alla guida della serie c'è lo storico produttore esecutivo Michael Patrick King. Oltre alle tre protagoniste e a Chris Noth, è confermata la presenza di David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli del marito di Miranda Steve Brady, di quello di Charlotte Harry Goldenblatt, dell'esuberante migliore amico di Charlotte Anthony Marentino e dell'amico di Carrie Stanford Blatch. Tante le new entry annunciate: da Sara Ramirez (Grey's Anatomy) a Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sarita Choudhury. Spazio anche per i figli delle protagoniste, ormai adolescenti o quasi: arrivano Cathy Ang (Ramy) nei panni di Lily, la figlia maggiore di Charlotte; Niall Cunningham (Life in Pieces) in quelli del figlio di Miranda e Steve, Brady; Cree Cicchino (Mr. Iglesias) nel ruolo della fidanzata di Brady, Luisa Torres e la giovane Alexa Swinton nel ruolo della figlia minore di Charlotte, Rose.

Una data di debutto della serie non è stata ancora fissata ma si ipotizza possa arrivare su HBO Max, negli Stati Uniti, nei primi mesi del 2022.