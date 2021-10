Sex and the City, ecco quando esce la serie sequel: l'annuncio di Sarah Jessica Parker

News Serie TV

HBO Max ha fissato l'appuntamento con And Just Like That, l'atteso revival della serie di culto: ecco quando arriva.

Natale a New York City? È quello che potremo trascorrere (almeno metaforicamente) il prossimo dicembre grazie al revival di Sex and the City che arriverà finalmente in streaming. Con un breve video affidato alla protagonista Sarah Jessica Parker, HBO Max ha infatti fatto sapere che And Just Like That, l'attesa serie sequel del dramedy di culto, debutterà in streaming negli Stati Uniti nell'ultimo mese dell'anno. Una data precisa, tuttavia, non è stata svelata (in Italia la serie arriverà su Sky e in streaming su NOW si spera in contemporanea con gli Stati Uniti).

La trama e il cast di And Just Like That

Ordinata formalmente a gennaio 2021, And Just Like That seguirà le note protagoniste interpretate da Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (senza la Samantha di Kim Cattrall) mentre passano dall'affrontare la complicata realtà della vita e dell'amicizia a 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell'amicizia da cinquantenni nella New York dei nostri giorni. Il tutto mentre la loro città, come molte altre nel mondo, sta affrontando una pandemia.

Come sappiamo, oltre alle tre storiche protagoniste, nella serie torneranno anche diverse vecchie conoscenze come Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler e il compianto Willie Garson (sebbene non sia stato reso noto in che misura e come, dal momento che quest'ultimo è prematuramente scomparso qualche settimana fa). Tante anche le new entry: tra queste Sara Ramirez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman e Sarita Choudhury.