Sex and the City, Candace Bushnell dura verso And Just Like That: "Non è la mia storia"

L'autrice del libro che ha ispirato la serie originale prende le distanze dal revival nel quale, ha detto, non si riconosce.

And Just Like That..., il sequel di Sex and the City che ha riportato Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis nuovamente nei panni delle amiche Carrie, Miranda e Charlotte ha fatto storcere il naso a Candace Bushnell, l'autrice del libro che ha dato vita al fortunato franchise. In un articolo da lei pubblicato sul New Yorker, la scrittrice ha ammesso di essere stata colta alla sprovvista da questo revival che l'ha lasciata abbastanza insoddisfatta.

And Just Like That non è piaciuto a Candace Bushnell

"Sono davvero sorpresa da molte delle decisioni prese nel revival", ha scritto Bushnell. "Sapete, è un prodotto televisivo, realizzato con Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, che hanno entrambi lavorato molto con HBO in passato. HBO ha deciso di rimettere questo franchise nelle loro mani per una serie di motivi, e questo è quello che ne è uscito", ha aggiunto con un velo di sarcasmo. In particolare la scrittrice si è soffermata sul personaggio di Carrie, da lei stessa creato in origine quasi a sua immagine e somiglianza, che ultimamente non la rispecchierebbe più. "Carrie Bradshaw ha finito per essere una donna stravagante che ha sposato un tizio davvero ricco. E questa non è la mia storia, né quella dei miei amici. Ma la tv ha una sua logica", ha spiegato ancora.

L'inclusività: Una nota positiva

Già in passato Bushnell - che comunque dalla serie ha preso le distanze fin dalla terza stagione quando non ha condiviso la scelta di Carrie di andare a letto con Big, allora un uomo sposato - aveva mostrato un certo scetticismo verso il revival. "HBO ci guadagnerà parecchi soldi. Lo sfrutteranno il più possibile. Hanno fatto il revival di Gossip Girl, sarebbe stato molto strano se non lo avessero fatto di Sex and the City", aveva "profetizzato" qualche mese fa. L'unica nota positiva? Ha ammesso che And Just Like That... ha perlomeno riparato alla mancanza di diversità rimproverata alla serie originale inserendo diversi personaggi non bianchi e anche un personaggio queer, Che Diaz (Sara Ramirez). Ma anche su questo aspetto si è difesa: "Il mio mondo era solo di bianchi? No, certo che no, solo che era così che le persone sceglievano le cose allora, era il modo in cui apparivano le persone in tv. Non credo che qualcuno stesse cercando consapevolmente di essere cattivo al riguardo; semplicemente non ci pensavano".