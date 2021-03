Servant: Dietro le quinte dell'episodio 9 con M. Night Shyamalan - Esclusiva

News Serie TV

In attesa del finale, il produttore ci parla degli ultimi sviluppi nell'appassionante serie di Apple TV+.

A pochi giorni dal finale della seconda stagione, ComingSoon.it Serie TV vi porta dietro le quinte dell'horror psicologico Servant con una clip esclusiva nella quale il regista e produttore esecutivo M. Night Shyamalan commenta l'ultimo episodio - il nono, intitolato Oca nella versione italiana - diffuso da Apple TV+, "un momento cruciale" nella sempre più inquietante storia di Dorothy, Sean e della loro atipica famiglia.





Servant, punta di diamante nell'offerta di Apple TV+

Insieme con la pluripremiata Ted Lasso, Servant è una delle proposte più accattivanti e appassionanti nell'offerta di serie originali di Apple TV+. La storia mostra Lauren Ambrose e Toby Kebbell nei panni di una coppia di Philadelphia la cui vita scandita da una routine impeccabile è sconvolta dalla morte, dopo sole tredici settimane, del bambino che avevano sempre desiderato. Per superare questa indicibile tragedia, i due si sottopongono a una bizzarra e innovativa terapia psicologica, la quale richiede che portino a casa una bambola estremamente realistica e inizino a prendersene cura come fosse un bambino vero. Facendosi coinvolgere più del dovuto, i Turner assumono una tata, una ragazza che con quel fantoccio inanimato li fa cadere ben presto in un vortice ossessivo di delirio e paranoie in un appartamento che assume sempre di più le sembianze di una prigione sospesa tra il tempo e lo spazio.

Nel nono episodio, il misterioso personaggio interpretato da Nell Tiger Free, la giovane Leanne Grayson, è protagonista di un momento molto intenso che si presta a diverse interpretazioni, come Shyamalan spiega nella clip. Ascoltiamolo con attenzione in attesa di nuove risposte nel finale in arrivo su Appel TV+ questo venerdì. La fine di un capitolo e l'inizio di un altro. Ricordiamo infatti che lo scorso dicembre Servant è stata rinnovata per una terza stagione!