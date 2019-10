Servant di M. Night Shyamalan: Un nuovo inquietante teaser trailer della serie tv

News Serie TV

Il thriller psicologico debutterà su Apple TV+ il 28 novembre.

Come previsto, dal Comic-Con di New York arrivano nuovi dettagli di Servant, il thriller psicologico che M. Night Shyamalan (Il sesto senso) ha prodotto per il servizio di video in streaming Apple TV+. Mentre quest'ultimo debutterà in tutto il mondo (Italia inclusa) il 1° novembre, la serie lo farà qualche giorno dopo, il 28, come annuncia il nuovo, inquietante teaser trailer diffuso dal gigante.

Scritta da Tony Basgallop (Hotel Babylon), Servant racconta la storia di Dorothy e Sean Turner (interpretati da Lauren Ambrose e Toby Kebbell), due coniugi di Philadelphia piegati dal dolore per la morte del loro bambino. Come parte della terapia che stanno seguendo per superare la perdita, i Turner portano a casa una bambola estremamente relativistica, e Dorothy ne è talmente coinvolta che decide di assumere una tata, la misteriosa Leanne Grayson (Nell Tiger Free, Il Trono di Spade), per aiutarla a prendersene cura. Ma, come nella tradizione di Shyamalan, la situazione è destinata a precipitare, coinvolgendo anche Julian (Rupert Grint, Harry Potter), il fratello di Sean.

"Il teaser trailer rappresenta lo show", ha detto Basgallop. "Per me, tutto riconduce al fatto di avere dei figli e alla paura che qualcosa possa andare male in qualsiasi momento. Sei goffo e riesci a cavartela la maggior parte delle volte, ma la tua vita cambia completamente. E quando lavori a un drama, il cambiamento è una buona cosa e ti permette di mettere i personaggi in situazioni scomode".