Serie TV, 5 maratone Top che vi terranno compagnia il primo giorno dell'anno

1° gennaio a casa? Vi consigliamo una scorpacciata di episodi appena usciti in streaming: troverete sicuramente quella che fa per voi.

Un vero appassionato di Serie TV non può che iniziare un nuovo anno concedendosi una bella maratona di episodi. Se anche voi avete in programma di trascorrere il 1° gennaio rilassandovi sul divano a fare binge watching (o se siete a casa per cause di forza maggiore), sappiate che in streaming non mancano nuove uscite che potrebbero rivelarsi un ottimo passatempo. Che siano le nuove stagioni delle serie che già amate o titoli che avreste voluto recuperare da tempo, le opzioni non mancano. Abbiamo deciso di consigliarvi 5 maratone scegliendo tra le serie tv aggiunte proprio oggi o nei giorni scorsi nei cataloghi delle piattaforme di video in streaming più note: scommettiamo che almeno una di queste vi convincerà?

Serie TV: Le maratone di Capodanno

Cobra Kai 4 - Netflix

- Netflix Incastrati - Netflix

- Netflix Insecure 1-5 - NOW

- NOW Manifest 1-3 - Netflix

- Netflix Riverdale 5 - Amazon Prime Video

Cobra Kai 4

Dove vederla: Netflix

La serie sequel di Karate Kid è appena tornata su Netflix con i nuovi episodi. Gli eterni rivali Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) uniscono le forze nell'imperdibile quarta stagione di Cobra Kai per battere il dojo Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Ma i dissidi ultradecennali sono difficili da seppellire e i metodi assai diversi di Lawrence e LaRusso entrano presto in conflitto: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà il perfido Kreese? Beh, al vecchio amico Terry Silver che proprio LaRusso conosce bene.

Incastrati

Dove vederla: Netflix

Da oggi è disponibile in streaming Incastrati, la prima serie scritta, diretta e interpretata dai comici siciliani Salvo Ficarra e Valentino Picone. I due si sono cimentati in un racconto seriale confezionando una crime comedy leggera e divertente, una commedia degli equivoci dove non mancano i colpi di scena: interpretano infatti due amici e cognati che si trovano letteralmente incastrati in un caso di omicidio. Non sanno però che i loro maldestri tentativi di uscire puliti dalla vicenda li porteranno dritti dritti nella tana della mafia.

Insecure 1-5

Dove vederla: NOW

Da pochi giorni nel catalogo di NOW sono state aggiunte tutte le stagioni di Insecure, compresa la quinta e ultima stagione da poco terminata negli Stati Uniti, su HBO. Se non avete ancora visto questa serie creata da Larry Wilmore e dalla talentuosa Issa Rae (che è anche la protagonista) è arrivato il momento di recuperarla. Insecure racconta le vicende di una giovane donna afroamericana imperfetta, tutt'altro che sicura di sé e alle prese con le problematiche razziali e di genere nella frenetica vita metropolitana di Los Angeles. Negli anni questo dramedy si è guadagnato il plauso della critica e, l'anno scorso, ben 8 nomination agli Emmy.

Manifest 1-3

Dove vederla: Netflix

In attesa della quarta stagione, su Netflix sono finalmente disponibili anche in Italia le prime tre stagioni di Manifest, una delle serie di cui più si + parlato nel 2021. Cancellato da NBC, il mistery drama è stato infatti salvato da Netflix grazie al supporto dei fan. Se ancora non lo avete visto, vi ricordiamo brevemente la trama: creata e scritta da Jeff Rake e prodotta dal premio Oscar Robert Zemeckis, Manifest racconta della scomparsa dai radar del volo di linea 828 partito da Montego Bay, in Giamaica, e diretto al JFK di New York. Cinque anni dopo essere stato dichiarato non rintracciabile e dato per disperso in mare, l'aereo, il suo equipaggio e i passeggeri riappaiono improvvisamente, ma per loro è trascorso soltanto il tempo di una turbolenza. Tutti parlano di miracolo ma nessuno sa cosa sia realmente accaduto: cosa c'è dietro questo enorme mistero?

Riverdale 5

Dove vederla: Amazon Prime Video

Da oggi su Amazon Prime Video sono disponibili gli episodi editi e anche quelli inediti della quinta stagione di Riverdale (insieme, ovviamente, alle precedenti 4 stagioni). Il mistery teen drama creato da Roberto Aguirre-Sacasa riparte dagli episodi rimasti in sospeso nel 2020 a causa della pandemia (con il ballo di fine anno e il diploma dei protagonisti) per poi fare un significativo salto temporale in avanti, fino allo scioccante finale di stagione in cui uno dei personaggi principali esce di scena!