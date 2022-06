See si concluderà con la stagione 3: Il primo teaser trailer ne annuncia la data

News Serie TV

La serie distopica con Jason Momoa chiude dopo tre stagioni su Apple TV+, lo showrunner: "Il finale sarà soddisfacente".

See, la serie post-apocalittica di Apple TV+ con Jason Momoa protagonista, è arrivata al capolinea. Il servizio di video in streaming ha annunciato che la terza stagione, che debutterà il 26 agosto, sarà anche l'ultima. Inoltre, è stato diffuso il primo teaser trailer dei nuovi episodi, che vedete qui in basso.





See: La trama e le anticipazioni della stagione 3

See - scritta per Apple TV+ dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight - è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista. Nella seconda stagione abbiamo assistito allo scontro tra Baba Voss (Momoa) e il fratello reietto Edo Voss (Dave Bautista), mosso da un odio latente verso di lui. I nuovi episodi sono ambientati circa un anno dopo l'epica battaglia durante la quale Baba Voss ha sconfitto Edo, la sua nemesi. L'avevamo lasciato dire addio alla sua famiglia e ritirarsi nella foresta per vivere lontano da tutti. Ma, stando alla sinossi ufficiale della terza stagione, quando uno scienziato trivantiano sviluppa una nuova e devastante forma di armamento con vista che minaccia il futuro dell'umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Le dichiarazioni dello showrunner

"Siamo entusiasti di condividere questo epico capitolo finale che offre tutta l'intensità, l'azione avvincente e le forti emozioni che i fan si aspettano, oltre a quella che pensiamo sia una conclusione profondamente soddisfacente per il racconto della nostra storia", ha affermato Jonathan Tropper, showrunner e produttore esecutivo di See. “Costruire un mondo senza vista è stata una continua sfida, particolare e unica, che è stato possibile vincere grazie alla collaborazione appassionata e premurosa di un team eccezionale e talentuoso sia davanti, che dietro le telecamere. La realizzazione della serie è il frutto di un monumentale lavoro e della passione di tutte le persone coinvolte e siamo eternamente grati dell'affetto con cui See è stata accolta dagli spettatori di tutto il mondo".

See è stata tra le prime serie originali di Apple TV+ a debuttare sul servizio quando questo è stato lanciato in tutto il mondo, a novembre 2019. Jason Momoa, in ogni caso, rimane in affari con Apple visto che lo vedremo presto in un nuovo progetto, la miniserie Chief of War.