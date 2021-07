See 2: Jason Momoa più agguerrito che mai nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

La serie post-apocalittica torna con i nuovi episodi su Apple TV+ dal 27 agosto.

Un'epica battaglia tra i fratelli Voss va in scena nel concitato trailer ufficiale italiano della seconda stagione di See, il drama post-apocalittico di Apple TV+ che tornerà in streaming dal prossimo 27 agosto, con un nuovo episodio settimanale in uscita ogni venerdì. Nei nuovi episodi vedremo infatti l'uno contro l'altro Baba Voss (Jason Momoa), sempre più determinato a proteggere la sua famiglia, e il fratello reietto Edo Voss (Dave Bautista). A dividerli, ovviamente, c'è la speranza di riottenere il dono della vista e poterlo usare per i propri scopi.

See: La trama e le anticipazioni

Per chi non lo sapesse, See - scritta per Apple TV+ dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight - è ambientata in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso il senso della vista. Nella seconda stagione, Baba Voss (Momoa) sta combattendo per riunire la sua famiglia e proteggerla, mentre incombe la minaccia di una guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana. Nonostante tutti gli sforzi, sua moglie e i suoi figli - che hanno ancora il dono della vista - vengono portati in prima linea nel conflitto, dove vengono notati dal fratello reietto di Baba, Edo Voss (Bautista), un potente e astuto generale trivantiano, il cui odio latente verso il fratello li metterà ancora più in pericolo. "La vista tornerà e la prima nazione a sfruttare i suoi poteri dominerà il mondo", dice convinto Edo nel trailer che trovate qui sotto.

Insieme a Momoa e Bautista nella seconda stagione ritroveremo anche Alfre Woodard mentre si sono uniti al cast Eden Epstein (Sweetbitter), Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (La forma dell'acqua) e Tamara Tunie (Flight).