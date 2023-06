Secret Invasion: Kingsley Ben-Adir presenta il suo villain e anticipa cosa aspettarsi dai prossimi episodi

News Serie TV

Kingsley Ben-Adir interpreta Gravik in Secret Invasion, il leader della fazione ribelle di Skrull che vuole una nuova casa per il suo popolo ed è disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Attenzione agli SPOILER.

Secret Invasion ha introdotto un nuovo villain che ha già dimostrato di non avere remore in battaglia. Gravik è il leader della fazione ribelle di Skrull che desidera ardentemente donare al suo popolo una casa, promessa tanti anni fa da Nick Fury in Captain Marvel. Un regalo che, però, non è mai arrivato, motivo per cui gli Skrull hanno iniziato a vagare in incognito sulla Terra, cambiando costantemente forma per camuffarsi tra gli esseri umani con un solo obiettivo: conquistare il pianeta così da stabilirsi ufficialmente. A guidare i ribelli è Gravik, un giovane e ambizioso leader interpretato da Kingsley Ben-Adir.

Secret Invasion: Chi è Gravik e qual è il suo obiettivo secondo Kingsley Ben-Adir

Il primo episodio di Secret Invasion ha riportato Nick Fury (Samuel L. Jackson) sulla Terra a causa di un'emergenza: gli Skrull vogliono una casa tutta loro e sono disposti a lottare per ottenerla. Considerando che, tempo addietro, è stato proprio Nick Fury a promettere loro un nuovo pianeta, l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. ha abbandonato il comfort dello spazio per tornare in azione. Ma il Nick Fury di un tempo non c'è più e le sue vulnerabilità appaiono evidenti anche a Gravik. Interpretato da Kingsley Ben-Adir, il leader degli Skrull ribelli ha dimostrato le proprie intenzioni con un primo attacco terroristico che ha scosso Mosca e mietuto le prime vittime, prima fra tutte Maria Hill (Cobie Smulders). Fedele braccio destro di Fury da tempo immemore, la perdita di Maria potrebbe avere un peso decisivo in questa battaglia appena iniziata. È stato proprio Gravik a ucciderla, come vera e propria provocazione nei confronti di Nick Fury. Ha assunto le sue sembianze per macchiarsi di quel crimine, lasciando che Maria morisse in preda alla confusione, convinta di essere stata assassinata dal suo caro amico. Come raccontato a TVLine dall'attore che lo interpreta, Gravik ha ben chiare le sue mosse:

Vuole infliggere tanto dolore, miseria e sofferenza a chiunque e su qualsiasi cosa, come dimostrato a Nick Fury e Talos. Ecco di cosa si tratta, per riassumerlo in poche parole. Non si fida di nessuno e odia tutto e tutti.

Secondo l'attore, il secondo episodio di Secret Invasion - disponibile in streaming su Disney+ da domani - argomenterà ancor di più le ragioni di Gravik mostrando alcuni flashback che risalgono alla metà degli anni '90. Ed è grazie a questo salto nel passato che il pubblico potrà comprendere di più il motivo che ha spinto Gravik verso questa strada bellicosa. Il secondo episodio svelerà perché Fury e Talos hanno abbandonato Gravik, che di conseguenza ha avvertito il peso del tradimento. A detta di Kingsley Ben-Adir, il suo personaggio è un vero e proprio "sociopatico" nella premiere.

Capiremo poi quando e come è arrivato fino a lì. Questo è un ragazzo che non solo vuole provocare il caos, ma vuole che Nick e Talos lo vedano mentre sta accadendo. Vuole che sappiano che è lui che lo sta facendo e questo per me ha rappresentato una parte enorme della sua complessità. Non sta solo cercando di far saltare in aria le cose; vuole farlo sotto ai loro occhi, vuole essere visto e desidera assistere a quel momento in stile "soffri come ho sofferto io".

Gravik è disposto a tutto pur di portare a termine il proprio piano, come dimostrato dall'omicidio a sangue freddo di Maria Hill. "È andato, ormai, e non so cosa potresti mai fare per farlo tornare sui propri passi", ha aggiunto Kingsley Ben-Adir.