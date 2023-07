Secret Invasion, e se Rhodey fosse uno Skrull? Tutti gli indizi

News Serie TV

Rhodey, conosciuto anche come War Machine, è un personaggio ben noto al pubblico Marvel ma che ha destato sospetti in Secret Invasion: e se fosse in realtà uno Skrull? (SPOILER)

James Rhodes (Don Cheadle), detto semplicemente Rhodey, potrebbe essere uno Skrull sotto copertura? Più che una domanda, sembra essere una delle teorie più gettonate tra il pubblico di Secret Invasion. A partire dal primo momento in cui è apparso nella Serie TV Marvel, i fan hanno immediatamente sospettato delle sue intenzioni, ancor di più quando ha licenziato a bruciapelo Nick Fury (Samuel L. Jackson). Ma l'indizio più importante, che rafforzerebbe la teoria, arriva dal terzo episodio.

Secret Invasion, e se Rhodey fosse in realtà uno Skrull? La teoria (SPOILER)

Di puntata in puntata, i Marvel Studios rivelano indizi preziosi e verità nascoste in Secret Invasion. Ad esempio, abbiamo appurato che Nick Fury è sposato e anche da tempo con Priscilla, o meglio Varra, una Skrull arrivata sulla Terra circa 30 anni prima e che ha fatto breccia nel cuore di Fury. Nonostante i dubbi iniziali, con il terzo episodio scopriamo anche che sì, Fury conosce perfettamente la vera natura di sua moglie, motivo per cui non è stato raggirato. Quello che non sa, però, è che Varra potrebbe essersi schierata dall'altro lato della trincea. A confermarlo è la scena finale del terzo episodio, in cui vediamo Varra marciare in banca ed estrarre una pistola da una cassetta di sicurezza. A cosa potrebbe servirle? In più riceve una telefonata da un interlocutore misterioso. Di chi si tratta? Le teorie più papabili sono due: potrebbe trattarsi di Pagon, membro della resistenza degli Skrull, oppure di Rhodey. Priscilla chiede a gran voce di parlare con Gravik, ma la voce dall'altro lato della cornetta vieta categoricamente la conversazione. E quella voce, per alcuni, sembra appartenere proprio a Rhodey. In Secret Invasion appare più nella sua veste politica; non a caso non ha mai indossato la sua armatura da War Machine. Ma se si trattasse realmente di Rhodey, quali sarebbero le conseguenze per l'universo Marvel?

War Machine ha supportato gli Avengers nei precedenti film corali. E se invece fosse sempre stato uno Skrull sotto copertura? Se si fosse avvicinato appositamente ai Vendicatori per poi guidare più facilmente la ribellione con Gravik? Ciò significherebbe che Rhodey è sempre stato uno Skrull e il licenziamento in tronco di Nick Fury ("Non mi hanno mandato loro, mi sono offerto volontario", precisa) non fa che rafforzare questa ipotesi. Anzi, un altro dettaglio potrebbe essere nascosto proprio in quell'ultima, concitata conversazione. Rhodey continua a chiamarlo Nick ma, come ha poi fatto notare nell'episodio seguente, "nessuno mi chiama Nick", un'affermazione che risale persino a Captain Marvel del 2019. È anche vero che altri personaggi, come Maria Hill, hanno usato il suo nome, quindi potrebbe non fare testo. Inoltre Rhodey era già a conoscenza dell'invasione segreta degli Skrull: che quell'informazione abbia costituito un rischio? Se fosse stato invece sostituito da uno Skrull, infiltratosi quindi alla Casa Bianca per aiutare Gravik dall'interno? Speriamo di ottenere maggior risposte nel corso dei prossimi episodi, in streaming come sempre su Disney+.