Scrubs: Il revival non cancellerà gli eventi della controversa stagione 9, fa sapere Bill Lawrence

L'ideatore di Scrubs ha dichiarato che il revival in sviluppo non ignorerà i personaggi e i fatti della nona stagione, tanto criticata dai fan: ecco perché, secondo Bill Lawrence, vale la pena recuperarli.

Sappiamo che è in sviluppo un revival di Scrubs per ABC e 20th Television a cui sta lavorando il creatore della serie in persona, Bill Lawrence. Diversi membri del cast originale sono in trattative per tornare ma, dopo l'annuncio iniziale, in molti si sono chiesti se il nuovo progetto terrà conto della nona stagione della serie originale, tanto criticata dai fan perché incentrata di fatto su un nuovo gruppo di personaggi, mentre i precedenti protagonisti erano passati in secondo piano. Intervistato da TVLine, Bill Lawrence ha spiegato di come intende gestire la presenza dei personaggi introdotti in quella stagione, pensata inizialmente come lancio per uno spin-off poi mai realizzato. Non vuole ignorare le loro storie ma inglobarle comunque nel revival.

Il revival di Scrubs non ignorerà la stagione 9: Le dichiarazioni di Bill Lawrence

"Pensavo che alcuni di quegli attori e attrici stessero davvero iniziando a trovare il loro equilibrio. Kerry Bishé, [Michael] Mosley, Dave Franco... stanno ancora lavorando per un motivo. Sono tutti molto bravi", ha detto Lawrence. "Non sono contrario a rivedere quelle persone [di nuovo], e penso che sarebbe divertente vederne uno in giro". Lawrence ha continuato dicendo: "Ma quello spin-off, se vi ricordate, avrebbe dovuto concentrarsi su una scuola di medicina, e le persone che ci andavano sarebbero poi andate nel mondo e sarebbero finite a lavorare come medici in giro. Quello che penso è che ci concentreremo davvero in u posto in cui alcuni dei nostri personaggi fissi lavorano ancora come medici. E chi sono i nuovi tirocinanti o dottori in quell'ospedale?".

Secondo Lawrence, insomma, la nuova serie potrebbe recuperare alcuni di quei personaggi della stagione 9, anche se probabilmente conosceremo anche nuovi personaggi. Una cosa che non tornerà per certo è la location originale della serie, dato che nel frattempo è stata demolita. "Ci sono passato davanti due giorni fa, e ora sono dei bellissimi appartamenti. In realtà conosco qualcuno che ci vive ora. Edifici fantastici!", ha detto Bill Lawrence.

I sogni di JD al centro del revival

L'ideatore anche svelato qualche anticipazione sull'approccio che vorrebbe adottare nel reboot. Si ricollega al sogno di JD (Zach Braff) del finale dell'ottava stagione e vuole andare a indagare su se la sua vita è andata come aveva pianificato. "Mi chiedo se i sogni di JD si siano davvero avverati. Questo, per noi, è interessante". In quell'episodio JD osserva un possibile futuro e immagina che è sposato con Elliot (Sarah Chalke) e che stanno per avere un altro figlio. Sappiamo che in parte le sue previsioni si sono avverate, perché la stagione 9 aveva già mostrato ai fan JD ed Elliot che si preparavano ad avere un bambino, ma sarà interessante vedere gli sviluppi del loro matrimonio e scoprire come si interfacceranno con nuovi personaggi.