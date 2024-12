Scrubs, l'ordine del revival sarebbe vicino: Chi tornerà del cast originale?

News Serie TV

La comedy ospedaliera di successo pronta a tornare su ABC. Ecco le ultime notizie.

Le porte del Sacro Cuore, l'immaginario ospedale al centro di Scrubs - Medici ai primi ferri, potrebbero tornare ad aprirsi davvero. Diverse fonti riportano che il revival della comedy di successo di Bill Lawrence è in sviluppo a ABC, la stessa rete che ne aveva trasmesso le ultime due stagioni dopo l'addio a NBC. Di fatto, l'ordine ufficiale sarebbe imminente, dopo che l'ultimo, importante ostacolo alla sua realizzazione sarebbe stato superato.

Scrubs torna in tv? Ecco cosa sappiamo

Le voci sul possibile ritorno in tv di Scrubs si sono intensificate all'inizio dell'autunno, quando Lawrence ha rivelato a Deadline che la nuova interazione "si sta avvicinando molto alla definizione", aggiungendo: "Grandi pezzi del team creativo dietro la macchina da presa, e la maggior parte di quelli davanti, sono tutti super coinvolti ed emozionati, quindi molto vicini".

Finora, il progetto era stato tenuto molto in forse dall'attuale accordo di collaborazione esclusiva dello sceneggiatore e produttore esecutivo con lo studio Warner Bros. Television, con il quale negli ultimi anni ha portato in tv altre comedy di successo come Ted Lasso e Shrinking. Scrubs è stata prodotta da 20th Television, che fa capo alla concorrente The Walt Disney Company (proprietaria anche di ABC e Disney+). Le fonti riferiscono che lo studio ha raggiunto un accordo con Warner Bros. che sta consentendo a Lawrence di occuparsi della nuova serie, sebbene non potrà ricoprire il ruolo di showrunner qualora la stessa dovesse compiere ulteriori passi in avanti.

Nel frattempo, 20th sarebbe concentrata sulla stipula di un accordo con i membri del cast principale, in particolare Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison, destinati a riprendere i ruoli dei dottori John Michael 'J.D.' Dorian, Elliot Reid e Christopher Turk. Nulla è stato ancora firmato, mentre stando a quanto Lawrence aveva già anticipato, la nuova Scrubs sarà sia un revival che un reboot, portando sullo schermo un mix di personaggi vecchi e nuovi. "Ne abbiamo parlato molto e penso che l'unica vera ragione per farlo sia una combinazione", aveva detto. "Le persone vogliono vedere com'era il mondo della medicina per i personaggi che amano, il che è parte di qualsiasi reboot di successo. Ma... penso che la serie abbia sempre funzionato perché vedi i giovani catapultati nel mondo della medicina, sapendo che i giovani che ci si dedicano sono super idealisti e lo fanno perché è una vocazione. Sarebbe un enorme errore non fare una combinazione di entrambe le cose".