Scrubs: Anche Judy Reyes tornerà nel reboot

Nella decima stagione di Scrubs, ordinata ufficialmente a ABC, rivedremo un'altra storica attrice del cast, Judy Reyes nei panni di Carla.

Un altro amatissimo volto dell'ospedale Sacro Cuore torna in corsia. Deadline ha confermato che rivedremo nel reboot di Scrubs - Medici ai primi ferri, ordinato a ABC ufficialmente lo scorso luglio, anche Judy Reyes, pronta a riprendere il suo ruolo dell'infermiera Carla Espinosa. L'attrice raggiunge così i precedentemente confermati Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke.

Scrubs: La trama e tutto quello che sappiamo sulla stagione 10

La nuova stagione, fortemente voluta dall'ideatore della serie Bill Lawrence e attesa in tv già per la stagione televisiva 2025-2026, vedrà JD e Turk (Zach Braff e Donald Faison) lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo. "La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il loro bromance ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, sentimento e qualche sorpresa lungo la strada", recita la sinossi ufficiale.

"L'obiettivo principale è vedere come quell'amicizia si presenta alla loro età e dare uno sguardo comico a cosa la medicina è diventata da quando quei ragazzi hanno iniziato come tirocinanti, osservando come i nostri personaggi la vedrebbero, l'affronterebbero e cercherebbero di rimanere ottimisti", ha spiegato il creatore della serie.

Dove eravamo rimasti con Scrubs

Scrubs, arrivata per la prima volta in tv nel 2001, su NBC, raccontava l'ascesa del Dr. John Dorian da tirocinante a primario dell'ospedale Sacro Cuore. Tra casi clinici, situazioni assurde e momenti di spensieratezza, la serie ha alternato momenti comici e monologhi interiori a riflessioni profonde su amicizia, amore, crescita personale e perdita. Quando NBC annunciò che non avrebbe rinnovato la serie oltre la settima stagione, ABC si fece avanti ordinando un'ottava e ultima stagione, completa di un finale di serie che il creatore Bill Lawrence aveva concepito anni prima. Ma alla fine ABC rinnovò Scrubs per una nona stagione, molto criticata dai fan storici e caratterizzata da un mix di personaggi nuovi e ricorrenti, con Lucy Bennett (Kerry Bishé) come nuova narratrice della serie.

Dove avevamo lasciato Carla e l'eventuale ritorno di altri personaggi

Reyes ha recitato nelle prime otto stagioni di Scrubs nel ruolo di Carla che ha sposato Turk alla fine della terza stagione. Non è tornata per la nona stagione. Insieme, Turk e Carla hanno avuto due figlie, tra cui Isabella. In un montaggio alla fine dell'ottava stagione, JD sognava ad occhi aperti che suo figlio, Sam, un giorno avrebbe chiesto a Izzy di sposarlo.

Al momento sono stati confermati nel cast del reboot Braff, Faison e Sarah Chalke (la dottoressa Elliot Reid) con ruoli regolari e Reyes come guest star ricorrente. Bill Lawrence, tuttavia, in passato ha dichiarato che il suo piano prevede il ritorno dell'intero cast originario ad eccezione, ovviamente, di Sam Lloyd (l'interprete dell'inadeguato avvocato dell'ospedale Ted Buckland) che è venuto a mancare nel 2020.