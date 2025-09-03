TGCom24
Home | Serie TV | News | Scrubs: Anche Judy Reyes tornerà nel reboot
Schede di riferimento
Scrubs - Medici ai primi ferri
Anno: 2001
4,0
Scrubs - Medici ai primi ferri
Judy Reyes
Judy Reyes
News Serie TV

Scrubs: Anche Judy Reyes tornerà nel reboot

Carolina Mautone
2

Nella decima stagione di Scrubs, ordinata ufficialmente a ABC, rivedremo un'altra storica attrice del cast, Judy Reyes nei panni di Carla.

Scrubs: Anche Judy Reyes tornerà nel reboot

Un altro amatissimo volto dell'ospedale Sacro Cuore torna in corsia. Deadline ha confermato che rivedremo nel reboot di Scrubs - Medici ai primi ferri, ordinato a ABC ufficialmente lo scorso luglio, anche Judy Reyes, pronta a riprendere il suo ruolo dell'infermiera Carla Espinosa. L'attrice raggiunge così i precedentemente confermati Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke.

Scrubs: La trama e tutto quello che sappiamo sulla stagione 10

La nuova stagione, fortemente voluta dall'ideatore della serie Bill Lawrence e attesa in tv già per la stagione televisiva 2025-2026, vedrà JD e Turk (Zach Braff e Donald Faison) lavorare insieme per la prima volta dopo tanto tempo. "La medicina è cambiata, gli specializzandi sono cambiati, ma il loro bromance ha resistito alla prova del tempo. Personaggi nuovi e vecchi navigano nelle acque del Sacro Cuore con risate, sentimento e qualche sorpresa lungo la strada", recita la sinossi ufficiale.

"L'obiettivo principale è vedere come quell'amicizia si presenta alla loro età e dare uno sguardo comico a cosa la medicina è diventata da quando quei ragazzi hanno iniziato come tirocinanti, osservando come i nostri personaggi la vedrebbero, l'affronterebbero e cercherebbero di rimanere ottimisti", ha spiegato il creatore della serie.

Dove eravamo rimasti con Scrubs

Scrubs, arrivata per la prima volta in tv nel 2001, su NBC, raccontava l'ascesa del Dr. John Dorian da tirocinante a primario dell'ospedale Sacro Cuore. Tra casi clinici, situazioni assurde e momenti di spensieratezza, la serie ha alternato momenti comici e monologhi interiori a riflessioni profonde su amicizia, amore, crescita personale e perdita. Quando NBC annunciò che non avrebbe rinnovato la serie oltre la settima stagione, ABC si fece avanti ordinando un'ottava e ultima stagione, completa di un finale di serie che il creatore Bill Lawrence aveva concepito anni prima. Ma alla fine ABC rinnovò Scrubs per una nona stagione, molto criticata dai fan storici e caratterizzata da un mix di personaggi nuovi e ricorrenti, con Lucy Bennett (Kerry Bishé) come nuova narratrice della serie.

Dove avevamo lasciato Carla e l'eventuale ritorno di altri personaggi

Reyes ha recitato nelle prime otto stagioni di Scrubs nel ruolo di Carla che ha sposato Turk alla fine della terza stagione. Non è tornata per la nona stagione. Insieme, Turk e Carla hanno avuto due figlie, tra cui Isabella. In un montaggio alla fine dell'ottava stagione, JD sognava ad occhi aperti che suo figlio, Sam, un giorno avrebbe chiesto a Izzy di sposarlo.

Al momento sono stati confermati nel cast del reboot Braff, Faison e Sarah Chalke (la dottoressa Elliot Reid) con ruoli regolari e Reyes come guest star ricorrente. Bill Lawrence, tuttavia, in passato ha dichiarato che il suo piano prevede il ritorno dell'intero cast originario ad eccezione, ovviamente, di Sam Lloyd (l'interprete dell'inadeguato avvocato dell'ospedale Ted Buckland) che è venuto a mancare nel 2020.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Scrubs - Medici ai primi ferri
Anno: 2001
4,0
Scrubs - Medici ai primi ferri
Judy Reyes
Judy Reyes
Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta
news Serie TV Il rifugio atomico: Il trailer ufficiale italiano della nuova serie degli ideatori de La casa di carta
9-1-1 ospita Mark Consuelos nella stagione 9: Ecco in quale assurda emergenza sarà coinvolto
news Serie TV 9-1-1 ospita Mark Consuelos nella stagione 9: Ecco in quale assurda emergenza sarà coinvolto
Monster, Charlie Hunnam tornerà nella stagione 4: Ecco chi interpreterà
news Serie TV Monster, Charlie Hunnam tornerà nella stagione 4: Ecco chi interpreterà
Only Murders in the Building 5: la nostra intervista esclusiva a Michael Cyril Creighton, ovvero Howard Morris
news Serie TV Only Murders in the Building 5: la nostra intervista esclusiva a Michael Cyril Creighton, ovvero Howard Morris
Seth Rogen inviato speciale a Venezia per The Studio: Ecco perché si è "imbucato" al festival
news Serie TV Seth Rogen inviato speciale a Venezia per The Studio: Ecco perché si è "imbucato" al festival
Da Una mamma per amica a Chosen, Chad Michael Murray parla del legame speciale con Milo Ventimiglia
news Serie TV Da Una mamma per amica a Chosen, Chad Michael Murray parla del legame speciale con Milo Ventimiglia
Supernatural, uno showrunner racconta della trama scartata che avrebbe sconvolto il mondo dei fratelli Winchester
news Serie TV Supernatural, uno showrunner racconta della trama scartata che avrebbe sconvolto il mondo dei fratelli Winchester
Graham Greene è morto: L'attore di Balla coi lupi, Defiance e Echo aveva 73 anni
news Serie TV Graham Greene è morto: L'attore di Balla coi lupi, Defiance e Echo aveva 73 anni
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
NCIS: Tony & Ziva
L'estate nei tuoi occhi
Uno splendido errore
The Terminal List: Lupo Nero
Dexter: Resurrection
Only Murders in the Building
Alien: Pianeta Terra
The Twisted Tale of Amanda Knox
La Fidanzata
Upload
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV