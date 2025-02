Sconfort Zone: Maccio Capatonda uccide Mariottide e Padre Maronno nel trailer della sua nuova serie

News Serie TV

Maccio Capatonda sta per tornare su Prime Video con la sua nuova comedy Sconfort Zone: "una serie seria", ci avverte. Ecco il teaser trailer e tutto quello che c'è da sapere.

Abbiamo solo una certezza: Sconfort Zone, la nuova serie di e con Maccio Capatonda, arriverà il 20 marzo su Prime Video. Lo annuncia un teaser trailer che sembra una vera e propria dichiarazione d'intenti da parte del comico, al secolo Marcello Macchia. Nella clip, che vedete qui sotto, la riconoscibile voce narrante dei trailer di Maccio ci spiega che alcuni dei personaggi più amati a cui ha dato vita, come Mariottide, Jim Massew, Oscar Carogna e Padre Maronno...non ci saranno.

Sconfort Zone: Cosa sappiamo sulla serie di Maccio Capatonda

Il teaser non svela praticamente nulla a proposito della trama di Sconfort Zone ma mostra lo stesso Maccio uccidere, uno dopo l'altro, i suoi personaggi che i suoi fan tanto hanno amato negli anni: dal triste cantante Mariottide, al guru del fitness Jim Massew, al giornalista d'assalto Oscar Carogna fino all'iconico Padre Maronno, intento a decantare le qualità di un buon vino direttamente dal calice per la messa. "Come li ha fatti, li distrugge... Preparatevi per un Maccio che non avete mai visto", avverte Prime Video. "Una serie seria", si legge nel teaser (qualunque cosa voglia dire), mentre il servizio di video in streaming promette un prodotto che "stuzzica la curiosità e sorprenderà il pubblico con una nuova surreale sfaccettatura della sua comicità".

Il cast

Accanto a Maccio Capatonda, in Sconfort Zone recitano Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini e con la partecipazione di Andrea Delogu, Enzo Salvi, Dario Cassini, Samanta Togni, Maria Teresa Di Clemente e Ilaria Galassi. La comedy, lunga 6 episodi, è prodotta da Banijay Italia, in collaborazione con Prime Video, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia.