Scandal: Kerry Washington e Tony Goldwyn ricreano un momento iconico della serie e fanno impazzire i fan

Gli interpreti di Olivia Pope e del presidente Fitzgerald Grant si sono ritrovati e hanno fatto sognare i fan di Scandal con un video postato sui social.

Ci sono coppie televisive che restano e resistono agli anni che passano. Una di queste è senza dubbio quella formata da Olivia Pope e il presidente Fitzgerald Grant di Scandal. Nonostante siano passati più di 5 anni dalla messa in onda del finale, Olivia e Fitz - protagonisti di mille tira e molla nel corso delle 7 stagioni dello show - rimangono nei cuori degli spettatori. Lo sanno bene anche i loro interpreti Kerry Washington e Tony Goldwyn che recentemente si sono rivisti e hanno fatto un regalino ai fan. In un video postato su Instagram, i due hanno ricreato un'iconica scena del finale della serie che vedeva come protagonisti i loro personaggi scatenando decine di commenti dei fan, ancora sostenitori degli "Olitz".

Scandal: La reunion di Kerry Washington e Tony Goldwyn

Nel video Kerry Washington cammina decisa, con il tipico passo di Olivia Pope, in un corridoio di un albergo mentre si sente in sottofondo il tema musicale degli Olitz, The Light degli Album Leaf. Si ferma davanti a una porta, bussa e ad aprire c'è Goldwyn. I due si dicono un timido "ciao" prima di rompere il ghiaccio abbracciandosi calorosamente. Questa scena è in effetti un omaggio al finale di Scandal, in cui Olivia e Fitz si incrociano in un parco di Washington e si scambiano un "ciao" ricco di significati e che ha lasciato intendere agli spettatori che sarebbero finiti insieme, potenzialmente per sempre. Non è la prima volta che i due attori, rimasti molto amici dopo la fine della serie, postano sui social video e foto per la gioia dei fan. Solo qualche settimana fa si erano riuniti insieme all'ex collega Bellamy Young per preparare striscioni a sostegno dello sciopero SAG-AFTRA e avevano documentato la reunion.

Il simpatico commento di Scott Foley

Tra i tanti commenti sotto al nuovo video postato da Washington, risalta sicuramente quello di Scott Foley, che in Scandal interpretava Jake Ballard (il terzo incomodo nel triangolo insieme a Olivia e Fitz). L'attore ha commentato in modo divertito il post scrivendo: "Non capisco", alludendo al fatto che il suo personaggio non è uscito vincente dal triangolo amoroso in questione.

Scandal, creata da Shonda Rhimes, è andata in onda per sette stagioni dal 2012 al 2018. In epoca di reboot e revival vari, non possiamo escludere che la serie torni in futuro. La creatrice, infatti, ha dichiarato in più occasioni di essere rimasta affezionata alla serie, ai personaggi e al cast. E gli stessi attori non perdono occasione per deliziare i fan con reunion, piccoli riferimenti sui social e sorprese.