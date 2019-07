Salvatore Esposito nella stagione 4 di Fargo!

News Serie TV

Tra le altre aggiunte al cast, Jack Huston e Jason Schwartzman.

Salvatore Esposito, amatissimo dal pubblico italiano e noto anche alla platea internazionale come il Genny Savastano della serie di successo Gomorra, sarà uno degli attori che affiancheranno Chris Rock nella quarta stagione dell'apprezzato crime drama antologico di FX Fargo.

Faranno parte del nuovo cast anche Ben Whishaw, appena nominato all'Emmy per il suo ruolo in A Very English Scandal; la star di Boardwalk Empire Jack Huston, presto in tv anche con il ruolo del criminale Eric Rudolph nella stagione 2 di Manhunt; Jason Schwartzman, visto in Wet Hot American Summer e Bored to Death; Jeremie Harris, in questi giorni sul piccolo schermo con la terza e ultima stagione di Legion; Jessie Buckley, reduce dalla fortunata esperienza di Chernobyl, nella quale ha interpretato la moglie di uno dei primi soccorritori arrivati sul luogo del disastro; gli altri attori italiani Gaetano Bruno e Francesco Acquaroli, visti rispettivamente ne La mafia uccide solo d'estate e Suburra: La serie; Anji White, apparsa di recente in The Chi; Amber Midthunder, un altro volto noto al pubblico di Legion, vista anche in Roswell, New Mexico; la relativamente esordiente E'myri Crutchfield, incontrata quest'anno in un episodio di True Detective; e il musicista Andrew Bird.

Ambientata a Kansas City, nel Missouri, durante gli anni '50, la quarta stagione ruota attorno a due famiglie criminali, una italiana e l'altra afroamericana, con Rock nelle vesti del boss di quest'ultima, Loy Cannon. Siamo alla fine di un'epoca di grandi migrazioni in America. Flussi provenienti dai paesi del sud Europa, come l'Italia, e dal sud degli stessi Stati Uniti, degli afroamericani in fuga dalla segregazione razziale, tutti diretti in massa nelle città a nord del Paese, come New York e Chicago, sperando di trovarvi il sogno americano. A Kansas City, dopo aver raggiunto una pace difficile, due clan controllano insieme l'economia alternativa dello sfruttamento, della corruzione e del traffico di droga. E per rafforzare questa alleanza, i capi delle due famiglie si sono scambiati i rispettivi figli maggiori. Per nulla a suo agio con il fatto di aver lasciato il suo ragazzo nelle mani nel nemico, e allo stesso tempo di doversi prendere cura del figlio di quest'ultimo come se fosse il proprio, Loy riconosce però che questa tregua precaria è una manna per gli affari. Quando il suo omologo, a capo della Mafia di Kansas City, va in ospedale per un intervento di routine e muore, tutto cambia.

L'inizio delle riprese è previsto per l'autunno, a Chicago. I nuovi episodi, scritti, diretti e prodotti a livello esecutivo dall'ideatore Noah Hawley, andranno in onda invece nel 2020, in Italia come sempre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.