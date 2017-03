Salta lo spin-off di How I Met Your Mother, di nuovo

Questo spin-off non s'ha da fare... forse. 20th Century Fox Television ha riposto nel cassetto per la seconda volta il progetto di una nuova serie tv basata sulle premesse della sitcom di successo How I Met Your Mother.

Se nel 2014 CBS preferì non confermare How I Met Your Dad a causa di non meglio precisati "elementi che non funzionavano", questa volta lo sviluppo di How I Met Your Father, nuova versione dello spin-off, si è fermato a causa di un conflitto d'impegni. Gli ideatori Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, anche sceneggiatori e co-produttori esecutivi della nuova serie di successo di NBC This Is Us (rinnovata per una seconda e terza stagione), sono stati promossi da quest'ultima alla prestigiosa e impegnativa posizione di co-showrunner accanto all'ideatore Dan Fogelman.

Secondo The Hollywood Reporter, il progetto non è stato abbandonato ma semplicemente messo da parte a tempo indeterminato. Come suggerisce il titolo, How I Met Your Father racconta da un inedito punto di vista femminile una storia dalle dinamiche simili a quelle di HIMYM. Contrariamente al primo, se dovesse tornare in sviluppo, lo spin-off non sarebbe destinato necessariamente a CBS.