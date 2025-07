Sacha Baron Cohen mostra il fisicaccio ottenuto per interpretare Mephisto e assicura: è tutta roba mia

News Serie TV

L'interprete di Mephisto nella serie Marvel Ironheart, Sacha Baron Cohen sfoggia il fisico palestrato sulla copertina di Men's Fitness UK e condivide orgoglioso su Instagram.

Mefisto (Mephisto in inglese) è uno dei villain più belli dell'universo Marvel e la sua recente apparizione nel finale della prima stagione di Ironheart, la serie disponibile su Disney+, ha accontentato i desideri di molti fan: quello di vedere finalmente sullo schermo il demone creato nel 1968 da quei due geni di Stan Lee e John Buscema, e apparso per la prima volta nel numero 3 di Silver Surfer. A interpretarlo è stato Sacha Baron Cohen, che per rendere al meglio la fisicità del personaggio, si è sottoposto a un allenamento intensivo che gli ha dato il fisico incredibile che vedete qua sotto, sulla copertina di Men's Fitness UK, che l'attore ha condiviso su Instagram, sottolineando in una storia, "questa non è AI. Sono abbastanza egocentrico da fare questo". E il risultato, che probabilmente ammireremo maggiormente nella seconda stagione di Ironheart, sempre più probabile, è impressionante, anche se, al di là delle maschere con cui lo abbiamo conosciuto, da Ali G a Borat passando per Bruno, a noi Sacha Baron Cohen è sempre parso un uomo bellissimo, anche con un fisico più "normale". Ad ogni modo, giudicate voi.

La vita post-divorzio di Sacha Baron Cohen riparte da Mephisto

Ci scuserete questa incursione nel gossip, ma come molti forse ricorderanno, Sacha Baron Cohen era sposato dal 2004 con l'attrice australiana Isla Fisher, conosciuta nel 2001, che per poterlo sposare si era convertita all'ebraismo (impresa non facilissima). Un matrimonio che, nonostante le difficoltà, sembrava molto solido e da cui sono nate anche due figlie. Solo che, nel 2023, i due hanno comunicato di aver presentato istanza di divorzio, finalizzata il 13 giugno di quest'anno. Probabilmente a questa svolta si riferisce la battuta di Cohen in un post successivo, "Un inizio difficile per la mia crisi di mezza età". L'attore ha 52 anni e per ottenere quel fisico bestiale, ha scritto: "Alcune celebrità usano l'Ozempic, alcuni degli chef privati, altri dei personal trainer. Io ho usato tutti e tre". Di fatto aspettiamo di vederlo farne buon uso come Mephisto ma anche, speriamo, in film del Marvelverse,