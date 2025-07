Ironheart introduce nel MCU il villain che tutti aspettavano da tempo

News Serie TV

Nel finale di Ironheart, disponibile su Disney+, è finalmente apparso un cattivo dei fumetti che i fan aspettavano fin da WandaVision: ecco tutti i retroscena sull'arrivo di Mephisto, interpretato da Sacha Baron Cohen.

Dopo anni di teorie e speculazioni, il momento che molti fan Marvel aspettavano con curiosità è finalmente arrivato: Mephisto è entrato ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe. Il diabolico villain, atteso fin dai tempi di WandaVision, ha fatto il suo debutto in carne e ossa interpretato da Sacha Baron Cohen (indiscrezione che circolava da tempo, rimasta senza conferma finora). È accaduto nel sesto episodio della serie Ironheart, disponibile su Disney+, ed è un arrivo destinato a condizionare inevitabilmente il futuro del MCU.

Ironheart: Come è stato introdotto Mephisto

L'apparizione di Mephisto arriva al culmine di una stagione di una serie che ha mescolato tecnologia e magia con grande equilibrio. Mentre Riri Williams (Dominique Thorne) affronta le conseguenze del potere e della perdita, viene messa di fronte a una proposta impossibile da ignorare: resuscitare la sua migliore amica Natalie, morta tragicamente prima degli eventi della serie. Ma il prezzo è ancora tutto da scoprire, anche se le venature oscure che iniziano a farsi strada sul suo corpo non promettono nulla di buono. Mephisto non chiede direttamente l’anima dei suoi clienti (almeno non subito) ma qualcosa che "non gli mancherà". È così che ha manipolato Parker Robbins, alias The Hood (Anthony Ramos), e ora ha messo le mani su Riri.

Da WandaVision a Ironheart: quattro anni di attesa per il nuovo villain

Il nome di Mephisto circolava da tempo nel fandom Marvel, fin dai primi episodi di WandaVision, nel 2021. Le atmosfere cupe, i simboli occulti, e l’introduzione di Agatha Harkness avevano fatto elaborare moltissime teorie secondo cui il vero burattinaio dietro gli eventi della serie sarebbe stato proprio lui. Ma quel momento veniva sempre rimandato. Come confermato dagli autori di Ironheart, l'arrivo di Mephisto non è stato un semplice colpo di scena: è una scelta strategica, pensata per aprire le porte al lato soprannaturale del MCU. "Non mi ero resa conto fino in fondo dell’impatto che avrebbe avuto, ma introdurre Mephisto significa dare il via a qualcosa di molto più grande", ha dichiarato la creatrice della serie Chinaka Hodge a Entertainment Weekly.

Come condizionerà il futuro del MCU?

Mephisto non è solo un altro cattivo. È una minaccia cosmica, capace di influenzare prepotentemente gli eventi. Nei fumetti è legato a eventi chiave come la nascita di Ghost Rider, l'origine magica del Dottor Destino e perfino la controversa storyline di Spider-Man in cui Mephisto cancella il matrimonio tra Peter Parker e Mary Jane. Con l'apparizione in Ironheart, si aprono scenari incredibili: dalla possibilità di un coinvolgimento in Spider-Man 4 all'inclusione in una futura formazione dei I Figli della Mezzanotte accanto a Doctor Strange, Moon Knight e Blade.

La serie non è ancora stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione, ma Ironheart ha si è chiusa con un cliffhanger potente che, in ogni caso, avrà conseguenze. Riri ha fatto un patto col diavolo. E l'MCU ha appena intrapreso una strada molto più oscura e interessante. Ryan Coogler, produttore esecutivo della serie ha detto a Collider: "Ironheart inizia tra i vicoli di Chicago, ma finisce tra le fiamme dell’inferno. E siamo solo all'inizio".