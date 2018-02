Ryan Murphy firma in esclusiva per Netflix

Un altro gigante della tv a stelle e strisce ha ceduto alla libertà creativa e ai molti denari offerti dall'ormai irrefrenabile Netflix. Ryan Murphy, l'uomo dietro serie di enorme successo di pubblico e critica quali American Horror Story, American Crime Story, 9-1-1, FEUD, Glee e Nip/Tuck, chiude la lunga e proficua collaborazione con 20th Century Fox Television e le reti FOX ed FX firmando un nuovo accordo in esclusiva con la piattaforma di video in streaming. Secondo il New York Times, l'accordo, che avrà effetto da luglio e una durata di 5 anni, permetterà allo sceneggiatore, regista e produttore di guadagnare la cifra astronomica di 300 milioni di dollari.

"Tutto ciò mi fa un certo effetto", ha dichiarato Murphy in un comunicato. "Sono un uomo gay dell'Indiana che si è trasferito a Hollywood nel 1989 con appena 55 dollari in tasca, quindi il fatto che i miei sogni si siano cristallizzati e diventati realtà in modo così grande è per me emozionante e travolgente". L'accordo prevede che Murphy produca nuove serie esclusivamente per Netflix e, come sta accadendo con l'ideatrice di Grey's Anatomy e Scandal Shonda Rhimes, entrata nella famiglia lo scorso agosto, non avrà alcun effetto sui suoi altri show già in onda o di prossima programmazione, inclusa la novità di FX Pose. A tal proposito, ha detto: "Sono onorato e grato di continuare la mia collaborazione con i miei amici e colleghi alla Fox sui nostri show in corso".

Murphy, che guadagnerà 200 milioni di dollari in più rispetto alla Rhimes, il cui contratto ha una valenza di quattro anni, è già al lavoro su due serie tv per Netlix, come precedentemente annunciato. La prima, Ratched, della quale sono state ordinate due stagioni per un totale di 18 episodi, è il prequel del film di culto Qualcuno volò sul nido del cuculo e segue la sua musa Sarah Paulson (American Horror Story, American Crime Story) nei panni di una versione più giovane della diabolica infermiera Mildred Ratched. La seconda, The Politician, il cui cast include Barbra Streisand e Gwyneth Paltrow, è una musical comedy incentrata sulle aspirazioni politiche di un ricco giovanotto di Santa Barbara (Ben Platt).