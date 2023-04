Robert De Niro affascinato dalla tv: Sarà anche nel crime drama Bobby Meritorious di Paramount+

News Serie TV

Per la star de Il padrino si tratta della terza serie tv dopo le recentemente annunciate Zero Day e Mr. Natural.

Il divo di Hollywood e vincitore di due Oscar Robert De Niro sempre più affascinato dal piccolo schermo. Un mese dopo l'ordine del thriller politico Zero Day a Netflix, l'attore unisce le forze anche con Paramount+ per Bobby Meritorious, crime drama scritto dallo sceneggiatore di Hunger Games e Captain Phillips - Attacco in mare aperto Billy Ray. Il progetto non è stato ancora ordinato ufficialmente ma è in fase di sviluppo. De Niro ne sarà il produttore esecutivo oltre che il protagonista.

Bobby Meritorious: La trama della serie tv con Robert De Niro

Ambientata nell'ufficio del procuratore per il distretto meridionale di New York, Bobby Meritorious segue De Niro nei panni di Avery Accomando, anche conosciuto come Il Saggio, informatore nel caso più importante dell'ufficio. Accomando è sul punto di fare a pezzi questa storica istituzione e solo un uomo può fermarlo: un leggendario ex poliziotto diventato procuratore, Bobby Meritorious.

Se la serie fosse ordinata, per De Niro sarebbe il secondo ruolo da protagonista in una produzione televisiva dopo quello in Zero Day, thriller politico di Eric Newman (Narcos, The Watcher) che si chiede come trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo, molte delle quali frutto delle nostre stesse azioni, forse anche della nostra immaginazione. De Niro sta lavorando inoltre con Entertainment One allo sviluppo di Mr. Natural, crime drama dell'ideatore di Magic City Mitch Glazer su un uomo che, in libertà dopo 30 anni di reclusione, arriva a Palm Springs spinto dal desiderio di ricongiungersi con la sua famiglia perduta e da un piano pericoloso per accaparrarsi una fetta dei miliardi che girano attorno all'abbondanza di litio nel Salton Sea.