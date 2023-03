Netflix ordina Zero Day, thriller politico con Robert De Niro

News Serie TV

La miniserie porta la firma di Eric Newman e Noah Oppenheim, sceneggiatori di Narcos e Jackie rispettivamente.

È ufficiale: Robert De Niro sarà il protagonista di una miniserie di Netflix. Il servizio streaming ha ordinato Zero Day, thriller politico di Eric Newman (The Watcher, Narcos), Noah Oppenheim (Jackie, The Thing About Pam) e del giornalista e autore vincitore del Pulitzer Michael S. Schmidt, il cui team include anche la nominata a otto Emmy Leslie Linka Glatter (Homeland, Mad Men) come regista di tutti gli episodi e produttrice esecutiva.

Cosa sappiamo di Zero Day, la miniserie di Netflix con Robert De Niro

Zero Day si pone una domanda che è o dovrebbe essere nella mente di ognuno di noi: come troviamo la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo? E, in un'era in cui le teorie del complotto e i sotterfugi abbondano, quante di quelle forze sono il frutto delle nostre stesse azioni, forse anche della nostra stessa immaginazione?

De Niro, al suo primo ruolo regolare in una produzione televisiva, interpreterà un personaggio i cui dettagli non sono stati ancora resi noti e darà il suo contributo anche come produttore esecutivo. Zero Day si aggiunge a Mr. Natural, crime drama attualmente in sviluppo a Entertainment One, la cui storia ruota attorno a un uomo che, uscito di prigione dopo trent'anni, arriva a Palm Springs spinto dal desiderio di ricongiungersi alla sua famiglia perduta e da un piano pericoloso per accaparrarsi una fetta dei miliardi che girano attorno all'abbondanza di litio nel Salton Sea.

Le dichiarazioni

"Sono un fan di Robert De Niro da sempre", ha dichiarato Newman in un comunicato. "Averlo come partner di produzione e come star in questo show va oltre i miei sogni più sfrenati. Inoltre, Lesli Linka Glatter ha diretto molti dei miei episodi preferiti; è stata la nostra chiara prima scelta per dirigere questo show. Sono grato a Netflix per la loro continua fiducia e il sostegno, ed entusiasta di essere in affari con il fantastico team creativo formato da Noah, Lesli e Jonathan [Glickman] in questa miniserie puntale (e terrificante)".

Peter Friedlander, a capo degli sceneggiati di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada, ha aggiunto: "Zero Day è un thriller cospirativo astuto e al cardiopalmo che terrà il pubblico con il fiato sospeso. È un onore riunire questi talenti di prim'ordine, guidati dall'iconico Robert De Niro e reso tangibile dagli impareggiabili Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter e Michael S. Schmidt".