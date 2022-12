Seconda serie tv per Robert De Niro: Sarà anche nel crime drama Mr. Natural

News Serie TV

Nuovo progetto televisivo per l'attore due volte premio Oscar. Si aggiunge alla miniserie di Netflix Zero Day.

Robert De Niro sempre più affascinato dal piccolo schermo. Sono due, ora, i progetti televisivi che stanno interessando l'attore due volte premio Oscar. Dopo la notizia, solo un paio di settimane fa, del suo coinvolgimento in una miniserie di Netflix, Variety riporta che lo studio Entertainment One sta collaborando con lui in Mr. Natural, crime drama attualmente in sviluppo del quale sarà anche questa volta protagonista e produttore esecutivo.

Cosa sappiamo di Mr. Natural

Creata dall'ideatore di Magic City Mitch Glazer, Mr. Natural è stata pensata come una serie destinata a durare più stagioni, incentrata su Louis 'Mr. Natural' Baron, il personaggio interpretato da De Niro, un uomo che, appena uscito da una prigione federale dopo 30 anni di reclusione, arriva a Palm Springs, nella California, spinto dal desiderio di ricongiungersi con la sua famiglia perduta e da un piano pericoloso per accaparrarsi una fetta dei miliardi che girano attorno all'abbondanza di litio nel Salton Sea.

"Ci saranno sangue nella sabbia e ossa nel deserto. Palm Springs non sarà più la stessa", stuzzica la descrizione ufficiale. Il team di produzione della potenziale serie include anche Art e John Linson, il duo dietro la serie attualmente più seguita della tv americana, Yellowstone. Il progetto non dispone ancora di un network o di una piattaforma streaming, ma dovrebbe essere messo sul mercato a breve.

Robert De Niro anche in Zero Day

All'inizio del mese, Variety aveva dato notizia del coinvolgimento di De Niro anche in Zero Day, thriller politico dell'ex showrunner di Narcos Eric Newman e dello sceneggiatore di Jackie Noah Oppenheim per Netflix, anch'esso in sviluppo. In questo caso l'attore vestirà i panni di un ex presidente degli Stati Uniti d'America. L'una o l'altra, se ordinata, sarebbe per De Niro la prima volta da protagonista in una serie tv.