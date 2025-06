Rob Lowe vuole riprendere il ruolo di Owen Strand in 9-1-1: Nashville

News Serie TV

Dopo la conclusione di 9-1-1: Lone Star, Rob Lowe si rende disponibile per riprendere il ruolo del vigile del fuoco Owen Strand nel nuovo spin-off 9-1-1: Nashville.

Rob Lowe non è pronto a riporre nell'armadio l'uniforme del vigile del fuoco Owen Strand. Il protagonista di 9-1-1: Lone Star, serie terminata lo scorso febbraio dopo cinque stagioni, ha detto di stare accarezzando l'idea di riprendere il suo ruolo nel nuovo spin-off di 9-1-1 ambientato questa volta nel Tennessee, 9-1-1: Nashville. Ha tenuto a precisare che nessuno per ora glielo ha proposto, ma, se ciò accadesse, senz'altro coglierebbe al volo l'opportunità.

Rob Lowe da 9-1-1: Lone Star a 9-1-1: Nashville?

"Dovrò chiedere a Chad Lowe, mio fratello", ha detto Lowe a Decider. "Chad Lowe è il produttore esecutivo e regista di 9-1-1: Nashville. Perciò, attendo solo che mi squilli il telefono. Insomma, sapete, l'ho voluto per Lone Star. Credo che contraccambiare sia giusto". In quest'ultimo passaggio, Rob, anche produttore esecutivo di Lone Star, si è riferito alla volta in cui suo fratello Chad si unì al cast dello spin-off per interpretare il fratello di Owen, Robert.

In una recente intervista con TVLine, lo showrunner di 9-1-1 e produttore esecutivo di 9-1-1: Nashville Tim Minear, parlando della possibilità che un personaggio di Lone Star appaia nella nuova serie, ha detto che "non è impossibile", sebbene abbia aggiunto che "al momento non ci sono piani al riguardo". Nel finale dello spin-off, Owen ha lasciato Austin, in Texas, per trasferirsi non a Nashville ma a New York e diventare il nuovo capo dei vigili del fuoco della città.

La trama e il cast di 9-1-1: Nashville

Attesa su ABC per l'autunno, 9-1-1: Nashville esplorerà le vite di un nuovo gruppo di soccorritori - vigili del fuoco, paramedici e agenti di polizia - mentre affrontano situazioni critiche e scioccanti per salvare chi si trova in pericolo, nello stesso modo in cui è avvenuto nella serie ambientata a Austin e continuerà ad accadere in quella ambientata a Los Angeles. Il cast include Chris O'Donnell (NCIS: Los Angeles) nei panni del capitano della caserma Don Sharpe, Jessica Capshaw (Grey's Anatomy) di sua moglie Blythe e Michael Provost (The Sex Lives of College Girls) del loro figlio Ryan, anche lui un vigile del fuoco, oltre a Kimberly Williams-Paisley (Nashville), LeAnn Rimes (Le ragazze del Coyote Ugly), Hailey Kilgore (Power Book III: Raising Kanan), Juani Feliz (Harlem) e Hunter McVey. Rispetto alle altre due serie, 9-1-1: Nashville avrà anche una forte componente musicale, con diversi personaggi abili nel canto.