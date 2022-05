Riverdale: La stagione 7 sarà l'ultima e arriverà nel 2023

News Serie TV

Un'altra serie di The CW si prepara a chiudere i battenti. Come se non fossero state già un duro colpo per i fan le cancellazioni di Dinasty, Streghe e altre cinque serie tv, la rete "giovane" tra i broadcast americani ha annunciato oggi che la settima stagione di Riverdale, prevista per il 2023, sarà l'ultima.

Riverdale si concluderà con la settima stagione: L'annuncio

Lo ha annunciato, in occasione degli Upfront della rete a New York, il presidente di The CW Mark Pedowitz. "Credo fermamente di voler dare alle serie che hanno avuto una lunga storia, un finale adeguato", ha detto ai giornalisti Pedowitz. “Ieri abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto [Aguirre-Sacasa, il creatore della serie ndr.], che è entusiasta di questa notizia, e tratteremo lo show nel modo che merita. Vogliamo essere sicuri che finisca nel modo giusto. Penso che anche i produttori ritenessero che sette anni fosse un periodo lungo abbastanza. Essendo io stesso un fan, voglio fare ciò che è giusto per la serie", ha spiegato il presidente di The CW.

Il viaggio di Riverdale

Riverdale, basata sui popolari personaggi dei fumetti della Archie Comics, è una serie iniziata come un mistery teen drama ambientato in una cittadina della East Coast degli Stati Uniti, ma poi si è evoluta soprattutto grazie a un salto temporale e a elementi soprannaturali inseriti all'interno della trama dell'ultima stagione attualmente in onda. La serie era stata rinnovata lo scorso marzo insieme alle altre serie della rete The Flash, All American, Superman & Lois, Walker, Kung Fu e Nancy Drew. Ha convinto una media di 560mila spettatori settimanali classificandosi al 16° posto su un totale di 19 serie tv andate in onda durante la stagione 2021-2022. The CW ha fissato l'appuntamento con il prossimo ciclo di episodi per la midseason, quindi nel 2023. Ma, nonostante gli ascolti non abbiamo brillato, Pedowitz ha detto che "non sarà una stagione con un numero di episodi ridotto" (ancora, però, non è stato comunicato quanti saranno). La cancellazione di Riverdale, in ogni caso, si inserisce in un piano più ampio che prevede la vendita e poi una forte ristrutturazione dell'azienda The CW. Al momento, gli sceneggiatori devono quindi ritenersi fortunati che sia stata concessa loro la possibilità di pianificare un degno finale.