"Bagno di sangue" a The CW: Cancellate Dynasty, Streghe e altre 5 serie tv

Il timore c'era, da settimane. A sollevarlo erano i numeri degli ascolti, mai così bassi. Ma le cose, alla fine, sono andate peggio di quanto ci si aspettasse. In quello che è stato ribattezzato il "giovedì nero" o le "Nozze Porpora" o il "bagno di sangue" di The CW, la rete americana ha trascorso la scorsa notte annunciando una dopo l'altra le cancellazioni di 7 sue serie tv.

Si fermano dopo cinque stagioni il soap drama Dynasty, remake dell'omonima serie di culto degli anni '80, e dopo quattro stagioni il drama fantasy Streghe, basato sull'altrettanto popolare serie omonima di fine anni '90 con le indimenticabili sorelle Halliwell. The CW ha cancellato inoltre Legacies, dopo quattro stagioni (qui l'approfondimento dedicato); 4400, che lo scorso ottobre aveva riportato in tv le storie dell'omonima serie di fantascienza del 2004; Roswell, New Mexico, un altro remake, la cui quarta stagione non è stata ancora trasmessa (debutterà il 6 giugno); il procedurale In the Dark, la cui quarta stagione è attesa anch'essa dal 6 giugno; e la recente serie supereroistica Naomi, la terza della DC cancellata dalla rete nelle ultime settimane dopo Batwoman e Legends of Tomorrow.

La raffica di cancellazioni arriva dopo una stagione difficile per The CW, segnata da ascolti in forte calo per tutti i suoi show ad accezione della cancellata Legends of Tomorrow. Il crollo più netto (quasi il 50%) è stato quello di Riverdale, probabilmente causato come negli altri casi anche da una programmazione estremamente discontinua. Tuttavia, la serie è stata rinnovata per una settima stagione, forte dei buoni numeri che al contrario continua a registrare in differita e sui servizi streaming. Gli analisti sostengono nel frattempo che quanto accaduto la scorsa notte e nei giorni precedenti potrebbe essere una conseguenza di un processo in corso alle società proprietarie Paramount e WarnerMedia che potrebbe portare alla vendita del network e, quindi, a un suo riposizionamento.