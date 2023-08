Riverdale, la spiegazione del finale: Un epilogo assurdo ma coerente con l'equilibrio caotico della serie (SPOILER)

News Serie TV

Flashforward, quadrati poliamorosi e universi alternativi: Riverdale in 7 stagioni ha messo troppa carne al fuoco arrivando a una caotica conclusione: ecco come è finita la serie.

Negli Stati Uniti è andato in onda il finale di serie di Riverdale, teen drama basato sui popolari personaggi dei fumetti della Archie Comics. Iniziata 7 stagioni fa come un mistery drama che partiva dalla tragica morte di un adolescente per raccontare le storie di alcuni liceali, la serie si è trasformata più volte nel corso delle stagioni toccando diversi generi fino a sfociare nel soprannaturale che ha comportato - in ordine casuale - stregoneria, viaggi nel tempo e universi alternativi. Insomma, i coraggiosi che sono rimasti fedeli alla serie fino alla fine ne hanno viste di tutti i colori. Ma se siete tra coloro che hanno abbandonato Riverdale dopo una o alcune stagioni e volete sapere comunque come è finita, qui trovate un riassunto e la spiegazione veloce del finale. Naturalmente proseguite con la lettura soltanto se non temete gli spoiler. Vi ricordiamo che in Italia la stagione 7 di Riverdale è disponibile, con un episodio a settimana, ogni venerdì su Infinity+ fino al prossimo 20 ottobre, quando sarà rilasciato il finale.

Riverdale 7: Il riassunto del finale

Prima di vedere come finisce Riverdale e cosa succede nel finale, riassumiamo velocemente quanto accaduto nel corso degli episodi. Nella stagione finale, Riverdale ha fatto un salto temporale all'anno 1955, dopo che Tabitha Tate (Erinn Westbrook) aveva usato i suoi poteri per fermare una cometa che si stava dirigendo dritta dritta verso la città. Archie e il resto del gruppo hanno ricominciato da capo il liceo (ma in un'altra epoca). Jughead (Cole Sprouse) è l'unico che ricorda le loro vite precedenti, ma ha difficoltà a convincere i suoi amici che in realtà vengono dal futuro. Nel penultimo episodio della serie, Archie (KJ Apa) e il gruppo scelgono di ripristinare i loro ricordi felici mentre Jughead e Betty (Lili Reinhart) scelgono di ricordare sia le cose belle che le cose brutte. L'ultimo episodio fa un salto in avanti concentrandosi sul desiderio di Betty, che intanto ha 86 anni, di tornare nella sua città natale e rivivere il suo ultimo giorno di liceo. Con l'aiuto di un Jughead, in versione angelo, Betty realizza il suo desiderio e gli spettatori scoprono cosa ne è stato di Archie e dei suoi amici.

Le coppie (e non solo) svelate

Andando indietro, la vecchia Betty riesce a tornare al liceo nel suo corpo più giovane. Nel corso della giornata scopriamo come sono morti tutti, ma non solo. Infatti scopriamo che nel corso dell'ultimo anno, con i loro ricordi restituiti, Betty, Jughead, Archie e Veronica hanno vissuto una relazione poliamorosa tutti e quattro insieme. In questo modo gli autori sono riusciti a non dover scegliere quali coppie prediligere, accontentando tutti i fan. E gli altri protagonisti? Cheryl Blossom (Madelaine Petsch) e Toni Topaz (Vanessa Morgan) hanno trascorso insieme per il resto della loro vita, invecchiando sulle colline di Oakland. Allo stesso modo, Kevin Keller (Casey Cott) e Clay Walker (Karl Walcott) sono rimasti felicemente insieme.

Le sorti dei quattro protagonisti

C'è da dire che, come succede spesso nella vita reale, anche in Riverdale gli amici si perdono nel corso della vita e non restano tutti insieme per sempre, nonostante la promessa rimanere l'uno nella vita dell'altro. "Questo è ciò che conta oggi: ricordare e avere un'altra possibilità. Nessun rimpianto", dice l'onnisciente Jughead a una Betty piena di rimorsi. Betty così non cerca di cambiare il passato, nemmeno quando Archie ammette di pensare che sarebbero finiti insieme.

Ma come sono andate le vite dei quattro protagonisti? Veronica è diventata una produttrice di Hollywood che ha vinto due Oscar. Archie si è trasferito in California, dove ha formato una famiglia diventando operario, ma continuando a coltivare l'hobby della scrittura. Jughead si è trasferito a New York City, dove ha fondato il Jughead’s Madhouse Magazine, una rivista umoristica, e non è mai convolato a nozze.Anche Betty si è trasferita a New York e ha fondato una rivista femminista e progressista. Non si è mai sposata e non se ne pente, però ha adottato una bambina che la ha dato una nipote, Alice.

La scena finale di Riverdale: spiegazione

Nella scena finale di Riverdale ritroviamo la Betty anziana che torna a Riverdale con sua nipote e muore nel parcheggio di Pop's. Così la versione più giovane di Betty esce dall'auto e entra da Pop’s dove ritrova tutti i suoi amici (già morti), compreso Jason Blossom, il ragazzo morto nella prima stagione dando inizio a tutte le storie della serie. Avvicinatasi a Archie, Veronica e Jughead, beve con loro un frullato alla fragola. Fuori, nel frattempo, la versione angelica di Jughead si rivolge agli spettatori facendo un intenso discorso in stile Alfred Hitchcock. "Li lasceremo qui, dove avranno sempre 17 anni. In questa città. Nel dolce aldilà", dice confermando quindi di essere il narratore dell'intera storia. Mentre si sente il rumore di tasti della macchina da scrivere, lo schermo diventa nero. Cosa significa? Pop’s è in effetti il Dolce Aldilà di cui in passato ha parlato anche Le terrificanti avventure di Sabrina, il luogo dove gli amici si ritrovano dopo la morte per trascorrere l'eternità insieme. Dolce Aldilà è anche il titolo del finale della prima stagione di Riverdale che termina proprio con i quattro protagonisti che condividono un frappè al Pop's.