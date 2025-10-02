Riverdale in versione zombie? Disney+ sviluppa la serie basata sul fumetto Afterlife With Archie

News Serie TV

I protagonisti di Riverdale potrebbero tornare in tv, ma in uno scenario apocalittico, in una nuova serie che prende spunto dai fumetti Afterlife With Archie scritti dall'ex showrunner Roberto Aguirre-Sacasa.

Dopo sette stagioni che sono passate come se nulla fosse dal mistero al soprannaturale, dal teen drama alla serie young adult con sfumature crime, pensavamo di aver già visto tutto in Riverdale. E invece la serie basata sui personaggi dei fumetti della Archie Comics potrebbe tornare, sebbene in una veste totalmente inedita e decisamente più macabra. Deadline svela che Disney+ sta sviluppando una nuova serie ispirata al fumetto Afterlife With Archie, un adattamento horror dello stesso universo di Riverdale, firmato proprio dall'ex showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, già creatore anche de Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Afterlife With Archie: Cosa sappiamo sulla serie in sviluppo a Disney+

Il fumetto Afterlife With Archie, pubblicato per la prima volta nel 2013 con i disegni di Francesco Francavilla, ha segnato una svolta horror per l’universo Archie, diventando rapidamente un cult tra i fan. La serie, ancora in fase di sviluppo con un impegno "script-to-series" (cioè con la possibilità concreta di passare subito alla produzione dopo l'approvazione della sceneggiatura), sarà un drama con episodi di un'ora ambientato in una Riverdale apocalittica invasa da zombie. Un incubo a cielo aperto dove i volti familiari di personaggi come Archie, Betty, Veronica e Jughead potrebbero trovarsi a combattere contro orde di non-morti.

Il progetto è prodotto dallo stesso team creativo dietro il successo di Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina cioè Roberto Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti con la sua Berlanti Productions, Warner Bros. Television e Archie Comics Studios. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Jimmy Gibbons (per Muckle Man Productions), Sarah Schechter, Leigh London Redman e Jon Goldwater, CEO di Archie Comics.

Torneranno i protagonisti di Riverdale?

Nonostante il forte legame con la serie di The CW, per ora non è previsto il ritorno del cast originale composto da KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes e Cole Sprouse. I nuovi attori non sono stati ancora annunciati, ma sembra che Afterlife With Archie prenderà una direzione del tutto indipendente, pur mantenendo un legame tematico e stilistico con l'universo costruito negli anni da Aguirre-Sacasa.