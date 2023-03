Riverdale 7: Il trailer dell'ultima stagione ci riporta negli anni '50

News Serie TV

L'ultimo capitolo del mistery teen drama creato da Roberto Aguirre-Sacasa debutta negli Stati Uniti, su The CW, il prossimo 29 marzo.

Riverdale torna indietro di diversi decenni nella settima e ultima stagione, in arrivo negli Stati Uniti a partire dal prossimo 29 marzo. The CW ha diffuso il trailer ufficiale del capitolo finale che ci fa capire cosa dobbiamo aspettarci: mistero, situazioni soprannaturali, coppie allo sbando e ovviamente molta brillantina.

Riverdale: Dove eravamo rimasti?

Nel finale della sesta stagione, lo ricorderete, Cheryl (Madelaine Petsch) aveva usato i suoi poteri per fermare una cometa che si stava dirigendo dritta dritta verso Riverdale. La serie ha fatto così un salto temporale all'anno 1955, con Archie e il resto del gruppo che hanno ricominciato da capo il liceo (ma in un'altra epoca). Jughead (Cole Sprouse), per motivi ancora ignoti, è l'unico che ricorda le loro vite precedenti, ma ha difficoltà a convincere i suoi amici che in realtà vengono dal futuro.

Le anticipazioni

Archie (K.J. Apa) non è interessato ad andare da nessuna parte. "Siamo giovani al liceo. La vita è bella", dice nel trailer. Lui e gli altri sembrano felici, anche se le coppie sono state decisamente rimescolate: Betty sta uscendo con Kevin (Casey Cott), anche se lui continua a scambiare sguardi indiscreti con degli uomini e Archie sta per sposarsi addirittura con Cheryl. Inoltre, Veronica (Camila Mendes) ora è un'affascinante celebrità di Hollywood e sembra ricedere un bacio proprio da Jughead.

Tra i nuovi ingressi nel cast ci sono Nicholas Barasch (Bull) nel ruolo del fratello gemello di Cheryl e Karl Walcott (Moonfall) nei panni di Clay Walker, un adolescente che ha una "amicizia di grande impatto" con Kevin.