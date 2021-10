Riverdale 6: Un nuovo promo dà il benvenuto a Sabrina Spellman

News Serie TV

La serie mistery torna negli Stati Uniti il 16 novembre con un evento speciale a cui prenderà parte anche Kiernan Shipka, direttamente da Le terrificanti avventure di Sabrina.

È arrivata l'ora delle streghe! Un nuovo promo della sesta stagione di Riverdale, che inizierà negli Stati Uniti il 16 novembre, mostra l'attesissimo arrivo della strega Sabrina Spellman, la protagonista de Le terrificanti avventure di Sabrina interpretata da Kiernan Shipka. L'attrice apparirà nel quarto episodio e andrà in soccorso a Cheryl (Madelaine Petsch).

Riverdale 6: Le anticipazioni e l'arrivo di Sabrina

La strega adolescente Sabrina arriverà a Riverdale in occasione di un evento speciale chiamato 'Rivervale' che sarà al centro dei primi cinque episodi della sesta stagione. "Abbiamo parlato di far arrivare Sabrina a Riverdale fin dalla prima stagione, quindi è elettrizzante che questa cosa stia finalmente accadendo, come parte del nostro evento speciale Rivervale", aveva dichiarato lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa (anche ex showrunner de Le terrificanti avventure di Sabrina) in una precedente occasione. Sabrina arriverà per aiutare Cheryl quando ne avrà più bisogno. Nel finale della quinta stagione di Riverdale - attenzione alle anticipazioni - Cheryl ha infatti invocato una maledizione secolare pronunciata dalla sua antenata Abigail mentre veniva bruciata viva come strega. La maledizione riguardava originariamente gli antenati di Archie, Betty e Jughead, quindi a essere nei guai a questo punto potrebbero essere proprio i tre amici. Le abilità di Sabrina potrebbero sicuramente essere utili per gestire questa ignota maledizione che si è abbattuta sulla città.

Nel promo, inoltre, scopriamo che Betty (Lili Reinhart) e Archie (KJ Apa) sono sopravvissuti alla bomba piazzata dal padre di Veronica nel finale della scorsa stagione. Ma non solo: i due sembrano intenzionati a fare sul serio e portare al livello successivo la loro relazione. "Non c'è niente che voglio di più che avere un figlio con te", dice Betty.